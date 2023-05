MotoGP, Alex Marquez deluso da Honda: “Mi sono sentito dimenticato”

Il campionato MotoGP 2023 è quello del rilancio per Alex Marquez, reduce da stagioni molto difficili con la Honda. Salendo sulla Ducati Desmosedici GP22 del team Gresini Racing ha ritrovato il piacere di guidare e una buona velocità, però finora non sempre riuscito a capitalizzare tutto il suo potenziale. Dopo un buon inizio tra Portimao e Termas de Rio Hondo (terzo posto in gara), ha collezionato quattro ritiri nei successivi gran premi ad Austin, Jerez e Le Mans. A volte è stato anche sfortunato.

MotoGP, Alex Marquez deluso quando è passato nel team LCR

Al netto dei risultati migliorabili, il pilota spagnolo corre sicuramente con entusiasmo diverso quest’anno. Le difficoltà con la RC213V sono un ricordo lontano, anche se lo hanno comunque aiutato a crescere: “Sono stati tre anni complicati per me – ha detto a Speedweek – ma quando sei nei guai impari di più. Sono migliorato come pilota. Il primo anno in MotoGP non era andato male, ma poi è mancata la continuità nel team Repsol“.

Il fatto di essere stato retrocesso nel team satellite LCR per il 2021 fu un problema per Marquez: “A fine 2020 mi sentivo davvero bene – ha ammesso – ma trasferirmi in LCR è stato come ricominciare da zero. Mi sono sentito come se fossi stato dimenticato dalla Honda. Non era la stessa cosa ed è stato un po’ difficile da accettare. Sulla moto non erano stati fatti progressi e le parti in una squadra satellite giungono dopo, quindi sei sempre un passo indietro. È un circolo vizioso“.

La Honda è un problema di Marc

Nel 2020 era stato un grande stimolo approdare nel team ufficiale Repsol Honda e condividere il box con Marc, anche se il fratello si è fatto subito male a Jerez e ha saltato tutta la stagione. Comunque nei due anni successivi hanno potuto scambiarsi opinioni sulla RC213V e l’otto volte campione del mondo ha anche provato a consigliarlo. Purtroppo, non è bastato.

Alex Marquez ha voltato pagina ormai e lascia che sia Marc a preoccuparsi delle questioni in casa Honda: “Penso che Honda possa produrre una buona moto. Non so quando lo farà, ma è la Honda, il più grande produttore al mondo. È strano che sia in quella situazione, ma non è più un mio problema“. È un problema del fratello, che sta cercando di guidare lo sviluppo in una direzione a lui gradita. Non è semplice, però in HRC hanno le risorse e la voglia per uscire dalle difficoltà.

Foto: Instagram