Continua il viaggio verso i FIM Awards che si terranno per la prima volta in UK, a Liverpool il prossimo 2 dicembre. E’ il progetto che la Fédération Internationale de Motocyclisme ha lanciato per la prima volta nel 2022 con l’obiettivo di promuovere la Celebrazione dei Campioni del Mondo, attraverso una serie che affrontano temi di fondamentale importanza per lo sviluppo del motorsport.

Comunicare le proprie imprese sportive

A Matterley Basin, ospitati da Infront Moto Racing in occasione del MXGP of Great Britain, si è tenuto il workshop dedicato ai giovani piloti reclutati dai Campionati Nazionali UK delle diverse discipline offroad. Il tema è stato quella della “Comunicazione e il migliore approccio nei confronti dei Media e del proprio ambiente di lavoro”.

Esperti speakers provenienti dal paddock del mondo Off Road, hanno dato i migliori consigli agli oltre quaranta ragazzi e ragazze presenti, tutti dai 7 ai 16 anni, che insieme ai loro genitori hanno animato il dibattito del workshop.

Il saluto della MXGP

David Luongo, Infront Moto Racing CEO, ha voluto salutare i presenti: “Grazie per la vostra partecipazione al workshop in una delle piste più spettacolari del campionato. Voi ragazzi siete il nostro futuro, noi lavoriamo per un campionato dove potrete esprimere i vostri talenti, ma voi dovete lavorare sulle vostre potenzialità e professionalità. Oggi qualificati professionisti vi daranno consigli su come approcciarsi ai media, strumento fondamentale per la propria exposure e la popolarità del nostro sport a livello mondiale. Auguro a tutti un proficuo weekend!”.

Sono poi intervenuti Marionna Leiva, Infront Moto Racing Marketing Director, Nikki Malin Yamaha Moto Europe MXGP Media Manager, David Bulmer HRC Honda Racing MXGP Press Officer, Roger Harvey HRC MXGP Advisor e Shaun Simpson, ex pilota MXGP, adesso Manager del Team Gabriel SS24. Adam Duckworth, Chief Editor di MotoHead ha fatto da moderatore.

Esperienza e consigli

Tutti, con la propria esperienza, hanno dispensato consigli su come approcciarsi ai media e gestire in modo corretto i social, vetrina importantissima per attrarre sponsor, con la consapevolezza di essere Ambassador del proprio sport e della casa motociclista che rappresentano. Suggerimenti sui contenuti da postare, non strettamente legati ai risultati sportivi ma che mostrino la quotidianità, in modo spontaneo e naturale, rimanendo sempre e comunque fedeli alla propria personalità.

Emersi altri spunti di riflessione, quali un approccio sempre positivo verso l’esterno e la capacità di reazione agli inevitabili insuccessi che il percorso di un pilota comporta, imparando a gestire la tensione emotiva in modo costruttivo. Di fondamentale importanza la conoscenza delle lingue per comunicare anche all’intero del team, spesso di lingua diversa dalla propria nativa.

La prossima tappa

Ospite attesissimo il pilota britannico di MXGP MRT Racing Beta Team, Ben Watson che ha raccontato ai ragazzi i primi passi nel motorsport, appassionando la platea dei giovani piloti.

La prossima tappa del Ride to FIM Awards si terrà il 25 novembre a Birmingham(UK) in occasione del MotorcycleLive, il salone dedicato alle due ruote, con il “FIM Champions Day”, dove sfileranno alcuni dei più titolati Campioni del Mondo britannici. Fra i tanti, coloro che insieme hanno collezionato ben dieci titoli Mondiali: Carl Fogarty e Jonathan Rea.