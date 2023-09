Per la prima volta dalla Sprint al Mugello, quindi dopo quasi quattro mesi, rivedremo Alex Rins in azione. LCR Honda ha ritrovato il suo pilota spagnolo, che ancora si muove con una stampella ma è sufficientemente a posto per riprendere a correre. Così la pensa il personale medico che ha valutato la situazione al suo arrivo in circuito, dandogli infine l’idoneità per tornare a competere. Rins quindi ricomincia dal GP in Giappone, senza pretese di risultati ma solo con l’obiettivo di ritrovare il giusto feeling il sella.

Rins, il ritorno

“Ieri eravamo a Madrid e la visita è andata abbastanza bene” aveva raccontato in precedenza Alex Rins. “L’osso continua a rigenerarsi ed il processo va a avanti, quindi proveremo il passo successivo: salire su una MotoGP per capire quali sono le sensazioni e continuare il processo di recupero.” Dopo quell’ultimo controllo in Spagna si era immediatamente messo in viaggio, ma chiaramente serviva anche l’ultima idoneità medica in circuito. In un breve video postato da LCR Honda dopo i controlli, ecco il primo commento dello stesso pilota, che col sorriso conferma il “fit to ride” per la prima volta da quattro mesi. Come annunciato già ieri nel programma, alle 10:35 italiane parteciperà alla seconda conferenza stampa di giornata.

Foto: LCR Honda