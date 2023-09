Moto2, Tony Arbolino “Ripartire dalla fiducia costruita in India”

Il GP in Giappone sarà l’occasione giusta per la risalita? Tony Arbolino sta vivendo un anno a più facce: dalla partenza a tutto gas a quelle difficoltà che hanno facilitato il compito dell’agguerrito Pedro Acosta, passato agevolmente al comando ormai da svariati GP e determinato a blindare la vetta della classifica Moto2. Arbolino invece non può più permettersi errori se vuole provare a dire la sua in questo 2023, ma 39 punti contro lo spagnolo ora sono un margine più difficile da recuperare. Vedremo se a Motegi confermerà qualche segnale: il lombardo non vuole arrendersi, ma serve qualcosa di più.

Arbolino troppo lontano dal podio

Era passato davvero troppo tempo dall’ultimo podio per un pilota che mira a giocarsi il Mondiale. Tony Arbolino è riuscito a riemergere nel GP India per la prima volta dal Sachsenring. Cinque round senza avvicinarsi nemmeno alla zona podio, con il primo zero stagionale arrivato in Catalunya, quand’è letteralmente colato a picco finendo fuori dalla zona punti. Arbolino mira a risalire, gli ultimi due GP hanno mostrato una buona crescita, ma servirebbe ben altro contro un Acosta scatenato e lanciatissimo verso una corona mondiale che sembra avere già scritto il suo nome sopra. I cali di rendimento di Arbolino potrebbero già essere stati determinanti in questo senso.

A Motegi con ottimismo

Il Buddh Circuit è stato un posto ostico anche per temperature e umidità, eppure l’alfiere Marc VDS è risalito. Ora però serve una conferma e Motegi arriva tra pochissimi giorni. “È stato fantastico tornare sul podio” è il commento di Arbolino, ripensando al 2° posto dello scorso weekend. “Ora dobbiamo ripartire da quella fiducia costruita in India. Il nostro obiettivo era iniziare bene il tour asiatico e ci siamo riusciti. Il prossimo obiettivo sarà continuare in questo modo e trarre vantaggio dalla nostra mentalità positiva.” Ce la farà, riuscirà a fare qualcosa di più per provare anche solo ad insidiare un po’ di più Acosta? Tra pochi giorni avremo le risposte, come detto Arbolino non può più concedersi distrazioni.

Foto: Elf Marc VDS Racing Team