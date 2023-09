Il 2023 è senza infamia e senza lode per il Team Pedercini Racing nel Mondiale Superbike. Se fossimo a scuola una sufficienza risicata, un sei meno, lo porterebbe a casa, se non altro per le presenze e l’impegno profuso. Ha partecipato a tutte le gare, non ha cambiato piloti in corsa, non ha avuto rotture particolari, ad Imola era presente con una hospitality semplice ma carina, ha lottato con le altre squadre di bassa classifica e si è tenuta alle spalle Orelac Racing. Sono briciole ma in tempo di carestia tutto aiuta anche a livello morale.

“Diamo il massimo con quello che abbiamo – dice Lucio Pedercini a Corsedimoto – siamo perfettamente consapevoli dei nostri limiti e lo eravamo già da inizio anno. Tutte le Kawasaki private hanno sofferto quest’anno quindi non era un problema solo nostro. Era veramente impossibile fare di più con quella moto. Ad Aragon abbiamo sofferto su quei rettilinei così come in altre piste mentre su alcune siamo andati un pochino meglio ma non ci siamo mai allontanati tanto dalle retrovie. Speriamo di fare meglio a Portiamo. Io comunque sono contento di come hanno lavorato i miei ragazzi e di Isaac Vinales che è un pilota serio e super professionale, forse potrebbe restare con noi”.

L’anno prossimo continuerai con Kawasaki o cambierai moto?

“Non posso ancora dirlo per certo ma non escludo di rimanere con Kawasaki. In quel caso però vorrei che la moto fosse un po’ più competitiva perché non mi va di fare ancora un anno come l’ultimo a livello di risultati. Così non va bene, le moto private dovrebbero avvicinarsi un po’ di più a quelle ufficiali mentre qua tra le moto indipendent e quelle KRT c’è una differenza notevole”.

Sulla presenza nel Mondiale Superbike comunque non ci sono dubbi?

“No, su quella no. Noi ci saremo, andiamo avanti e sempre con una moto. Abbiamo impostato un programma triennale. L’anno prossimo ci servirà ancora per stabilizzarci. Cercheremo di fare un bel passo avanti, strutturaci al meglio ma non penso che potremo puntare in alto. Nel 2025 invece cercheremo di recitare un ruolo di protagonisti in pista e pure nel paddock con una bella hospitality. Io sono un super appassionato e non mollo, guardo sempre avanti”.