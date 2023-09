MotoGP, Yamaha ambiziosa: “La nostra missione è riconquistare il titolo”

In India la Yamaha ha ritrovato il podio con Fabio Quartararo, terzo nella gara di domenica: una causalità dovuta al nuovo circuito o davvero c’è stato qualche miglioramento? Il fatto che anche la Honda sia andata bene fa pensare che molto sia dipeso proprio dal fatto di aver corso al Buddh International Circuit, una novità assoluta per tutti. Vedremo come andranno le cose a Motegi in questo weekend MotoGP.

MotoGP, Quartararo e Morbidelli carichi per Motegi

Yamaha ci tiene a fare bene in Giappone e presso il circuito saranno presenti anche i vertici aziendali. Quartararo sa quanto sarebbe importante conquistare un piazzamento positivo: “Il terzo posto nel GP dell’India è stato un buon risultato, è stata una bella spinta per me e per la squadra prima del GP di casa della Yamaha. Andare in Giappone è sempre bello. Mi è piaciuta la visita al quartier generale Yamaha, è bello vedere i dipendenti. Sono molto entusiasti, quindi questo crea un sentimento positivo prima di iniziare il fine settimana di gara. Mi piace anche il circuito di Motegi. Spero che riusciremo a ottenere altri buoni risultati nel weekend. Faremo del nostro meglio!“.

Anche Franco Morbidelli se l’è cavata bene in India, dove ha chiuso settimo, e ha grande voglia di fare bene pure a Motegi: “E’ il GP di casa della Yamaha, quindi vogliamo provare a migliorare i risultati ottenuti la scorsa settimana. Ma prima di andare in pista, ho visitato la sede della Yamaha Motor Company a Iwata per salutare i dipendenti poiché questo è il mio ultimo anno con loro. È stata una bella visita e cercherò di godermi al massimo questo fine settimana di gara“.

Crutchlow wild card Yamaha in Giappone

Yamaha sarà in pista con una terza M1 a Motegi, dato che vedremo in azione Cal Crutchlow come wild card. La sua presenza è importante per lo sviluppo della moto in ottica 2024: “Non vedo l’ora di correre con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team. Essenzialmente, è il mio test team con cui lavoro durante la stagione. Abbiamo lavorato davvero duramente quest’anno per migliorare la moto per la stagione in corso e per la prossima. Questa wild card ci darà l’opportunità di fare qualcosa di diverso e trovare il miglior assetto possibile per aiutarli per il weekend di gara, per il resto della stagione e potenzialmente per il prossimo anno“.

Kazuhiro Masuda, direttore del team YAMALUBE RS4GP Racing, è entusiasta della presenza di Crutchlow in questo gran premio e ha ribadito l’obiettivo di Yamaha per il futuro: “Siamo molto lieti di confermare la partecipazione di una wild card al GP del Giappone. La missione di Yamaha è riconquistare nuovamente il titolo iridato. Siamo fortemente concentrati sullo sviluppo della moto, quindi abbiamo deciso di cogliere l’occasione di una wild card. Cal e gli ingegneri sono già impegnati a migliorare la YZR-M1 attraverso test privati. Siamo convinti che questa wild card sarà utile come ulteriore supporto al team ufficiale“.

Foto: Yamaha