“Ride to FIM Awards”, il percorso per promuovere la cultura motociclistica

Un’importante collaborazione per celebrare i Campioni del Mondo di Motociclismo, parlando anche del futuro del settore. La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) lanciano “Ride to FIM Awards – the Future of Motorcycling”. Si tratta di un percorso di quattro eventi che da settembre avvicineranno alla celebrazione dei FIM Awards, previsti per il 3 dicembre a Rimini. Parte di un progetto di sinergia territoriale, che vede coinvolti anche Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna, il Comune di Rimini, la Motor Valley e la Riders’ Land.

Promuovere la cultura motociclistica

Un’opportunità per affrontare ed approfondire temi fondamentali per il futuro del motociclismo, insieme ad esperti del settore, giornalisti, rappresentanti dell’industria motociclistica ed istituzioni. La formazione professionale dei giovani piloti. Il mototurismo come elemento facilitatore del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Lo sviluppo di soluzioni ed innovazioni tecniche verso una sempre maggiore sostenibilità del motorsport. Saranno questi i temi affrontati durante questo percorso. “Vogliamo rafforzare il brand FIM Awards, per promuovere i Campioni del Mondo e la cultura motociclistica” ha sottolineato il Presidente FIM Jorge Viegas, “Sono opportunità importanti per evidenziare le sinergie e la cooperazione fra questo sport, l’industria e i media insieme agli aspetti culturali e sociali ad esso legati”.

Eventi FIM, il primo evento

Si comincia giovedì 1° Settembre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in occasione della Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Primo evento indirizzato ad un gruppo di giovani piloti provenienti dalla selezione nazionale italiana, dal CIV Junior e dalla FIM Europe Women’s European Cup. Protagonisti personalità del mondo dei media, della formazione e delle risorse umane, team principal e responsabili tecnici del paddock MotoGP e del WSBK. Questi trasferiranno consigli e metodi ai giovani già impegnati nell’agonismo in pista.

Il secondo evento

Il secondo passo si terrà a Rimini il sabato 24 e domenica 25 Settembre presso l’hospitality della FIM, in occasione della “Transitalia Marathon”. Un evento che raccoglie appassionati di tutta Europa impegnati a scoprire le bellezze del territorio del centro Italia con le proprie moto. In questa occasione si vorrà approfondire in una tavola rotonda “Il mototurismo come facilitatore degli obiettivi di sviluppo sostenibile”. Due i momenti di discussione: il sabato sarà incentrato sul contributo che l’industria della motocicletta porta al turismo sostenibile. Domenica si affronteranno strategie di promozione del mototurismo da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

La terza tappa

Un evento dedicato ad un tema di grande attualità ed importanza dove FIM, Federazioni Nazionali e aziende motociclistiche sono ormai attivamente concentrate. “Il futuro: sostenibilità e motociclismo”, attraverso una riflessione su temi quali la transizione energetica, le energie alternative, le emissioni sonore. In generale, le strategie di sostenibilità sulle quali la FIM è da anni impegnata. Il tavolo di discussione, dedicato ai professionisti della comunicazione, si terrà il 29 Novembre presso il Museo Ducati. Oltre alla presenza del Presidente della FIM, Jorge Viegas, e del CEO di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, autorevoli esperti del settore della FIM, FMI e mondo della ricerca, si confronteranno sul tema.

L’ultima tappa

Infine, a conclusione del percorso Ride to FIM Awards, si arriverà al momento più atteso: quello dell’incontro dei Campioni del Mondo di tutte le discipline con i propri fan ed appassionati. Sabato 3 dicembre, presso il prestigioso Teatro Galli nel centro storico di Rimini, ognuno potrà incontrare i propri eroi, fare loro domande, autografi e foto ricordo. L’evento sarà accessibile previa registrazione.

Gli eventi Ride to FIM Awards