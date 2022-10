Prometeon a tutta Superbike con Toprak Razgatlioglu

Prometeon a tutta Superbike. In occasione dell’ultima tappa continentale del campionato, prima della trasferta extraeuropea che il 20 novembre chiuderà la serie in Australia, la multinazionale specializzata nella produzione di pneumatici a uso industriale per il trasporto di merci e persone, oltre che per il settore Agro e OTR, continua a sfruttare la partnership con la World SBK e il suo ruolo di Official Sponsor del campionato.

Palcoscenico privilegiato

Qui a Portimao è stato organizzato un nuovo evento di customer experience che coinvolge dipendenti e clienti. In questo fine settimana vivranno la Superbike da un palcoscenico privilegiato una trentina di ospiti spagnoli, 20 dalla Turchia e 15 dall’Egitto.

Prometeon insieme a Toprak

Ma nell’anno che l’ha vista debuttare nel mondo del motorsport, prima sponsorizzazione internazionale nella sua storia, Prometeon Tyre Group è diventa anche sponsor del campione del mondo in carica SBK Toprak Razgatlioglu. Nei giorni scorsi il campione del Mondo ha fatto visita, assieme ad altri piloti della Turkish Racing Academy, al centro di ricerca e sviluppo di Prometeon in Turchia. Inaugurato nel settembre di un anno fa, è il più grande HUB di ricerca a livello globale del Gruppo. È situato all’interno dello stabilimento di Izmit ed è frutto di un investimento di 15 milioni di dollari.

Qui è stata sviluppata la nuova Serie 02 brand PIRELLI, protagonista, proprio quest’anno, del più grande lancio di prodotto di sempre per Prometeon. Toprak ha potuto toccare con mano l’alto livello tecnologico dell’R&D Prometeon, con ancora maggiore soddisfazione essendo nato egli non lontano dalla località dove si trova lo stabilimento.

Centro sviluppo in Turchia

“Ho provato molta soddisfazione nel vedere che un produttore così importante come Prometeon ha scelto la Turchia per produrre i suoi pneumatici di ultima generazione”, ha detto il campione, che è stato accolto da Gokce Senocak, CEO di Prometeon Turchia. “Qualche volta noi ce lo dimentichiamo, ma i pneumatici sono essenziali per la sicurezza, e non solo per le prestazioni. E questo non vale solo per i piloti della Superbike, ma anche per chi guida sulle strade di tutti i giorni”.

“Io guardo sempre con ammirazione gli autisti che conducono i truck della Superbike”, ha aggiunto Toprak. “Il loro lavoro consente ai piloti e alle squadre di disporre del tanto materiale a noi necessario nei paddock di tutta Europa”.