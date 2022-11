Orgoglio di sentirsi Harley Davidson: in Italia rinasce lo storico evento HOG

Lo scorso fine settimana, più di 2.000 appassionati riuniti sotto le insegne di HOG (Harley Owners Group) hanno raggiunto le Gallerie Mercatali a Verona da ogni parte d’Italia. C’era da festeggiare insieme la fine della stagione dei grandi viaggi, vivendo e condividendo esperienze, proprio come recita il motto H.O.G.: “Ride and have fun”

Orgogliosi proprietari

Harley Davidson è un brand di motociclette con una lunga ed affascinante storia. E’ noto grazie a modelli iconici ma anche per lo spirito di avventura che rappresenta, e la capacità di condividere esperienze con la sua community. Il marchio di Milwaukee è infatti da sempre vicino ai suoi clienti tanto che nel 1983 ha dato vita al club ufficiale dei proprietari di queste moto: l’ “Harley Owners Group”. L’obbiettivo di questo gruppo che conta 1 milione di membri in tutto il mondo, è di creare e condividere esperienze in moto dovunque.

Verona capitale Harley Davidson

Per il 2023 è stata scelta Verona per ospitare l’H.O.G Inverno così che tutti i membri H.O.G. hanno avuto il pretesto per accendere le loro moto e partire. Molti hanno anticipato la partenza al venerdì per allungare il viaggio e godersi il tragitto fino a destinazione. A dare il via all’evento è stata un’incredibile parata di oltre 1.100 Harley Davidson. Supportata dalle autorità locali, ha attraversato il centro di Verona, passando dalla bellissima piazza davanti all’Arena.Moltissime le persone ferme a lato strada, stupite e curiose, ad ammirare e filmare il fiume di motociclette.

Guest star

L’evento è proseguito per il 2.022 ospiti alle Gallerie Mercatali con una cena, un party e un DJ set per far letteralmente vivere loro l’esperienza del motto HOG “Ride and have fun”. Ospite d’eccezione Vittorio Brumotti che in sella al suo Road Glide Special ampiamente customizzato si è messo in strada per partecipare alla serata. La sua presenza, la sua disponibilità e spontaneità hanno conquistato il pubblico. La domenica, il giorno di rientro, i Chapter si sono salutati e per alcuni tratti hanno percorso la stessa strada verso casa. Vividi in testa i ricordi della serata precedente e pronti per il prossimo viaggio in sella al mito americano.