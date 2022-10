Harley Davidson Pan America 1250 al raid 1000 Dunas con Joan Pedrero

Joan Pedrero, pilota d’élite della Dakar, parteciperà con la Harley-Davidson Pan America™ 1250 al raid “1000 Dunas”, che si terrà a Granada dal 22 al 29 Ottobre. Il pilota della Dakar dimostrerà le prestazioni del primo modello Harley-Davidson® Adventure Touring, alimentato dal muscoloso propulsore Revolution® Max 1250, un motore V-Twin da 1250 cc raffreddato a liquido da 150 CV e progettato per fornire grande potenza a elevati regimi, per un’esperienza adrenalinica e tecnologica ai massimi livelli. In questa occasione Pedrero affronterà questa nuova sfida in una categoria pensata per piloti più esperti.

Tecnologia top

La Harley-Davidson Pan America è dotata di tecnologie progettate per migliorare l’esperienza di guida, tra cui modalità di guida multiple, controllate elettronicamente e miglioramenti sulla sicurezza del guidatore in curva. Questa ampia scelta di tecnologie è progettata per abbinare le prestazioni della moto alla trazione durante l’accelerazione, la decelerazione e la frenata. La Pan America™ è dotata di Altezza di Guida Adattiva (Adaptive Ride Height), un rivoluzionario sistema che consente al motociclista di salire facilmente in sella alla moto e di appoggiare con sicurezza i piedi a terra quando si ferma, abbassando l’altezza della sella e rendendo più facile salire e scendere, senza intaccare sull’angolo di piega o dall’altezza da terra.

Stile HD

Le funzioni guidano lo stile di questo modello Harley-Davidson®: dalle maniglie di sostegno ai supporti per borse integrati, fino a un faro orizzontale studiato per illuminare meglio il percorso fuoristrada, la funzione definisce lo stile.

Raid 1000 Dunas, ecco com’è

Il percorso RAID 1000 DUNAS è composto da 7 tappe: la prima tappa sarà di 120 km, le altre 6 da 395 km. Il raid rappresenta una settimana ad alta intensità e un’esperienza unica. Partendo da Granada, i piloti attraverseranno il Mar Mediterraneo in traghetto da Motril a Nador. Passeranno il regno dei Bereberes, attraverso le montagne dell’Atlante, dove è probabile che affrontino temperature estreme e neve. Scenderanno poi verso le dune dell’Erg Chebbi, attraversando le zone più deserte del Marocco. Nelle ultime fasi del raid, i piloti passeranno in territorio marocchino da Merzouga a Nador, affrontando la parte più impegnativa della gara.

Sfida al limite

Per i motociclisti più esperti e allenati, questa gara è il test perfetto per migliorare il proprio ritmo con un percorso al 90% fuoristrada. Questo permetterà di vedere come Pedrero porterà la Pan America 1250™ al limite. I piloti saranno monitorati e supportati dalla squadra del raid e da un campo tendato itinerante. Il percorso di gara del Raid 1000 Dunas lo rende il più sicuro al mondo. La velocità media è inferiore rispetto a qualsiasi altra gara, in quanto non c’è il controllo del tempo. Inoltre, nella competizione viene messa in luce soprattutto la capacità di navigazione dei piloti.