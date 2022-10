MotoGP, Marquez sprona la Honda: “Due o tre marchi sono davanti”

Marc Marquez ritorna a pungere i “nuovi big” della MotoGP, fa sentire il fiato sul collo, anche se non può esprimersi ancora al meglio. Le condizioni del braccio destro sono in netto miglioramento, ma accusa ancora un po’ di fatica dopo l’ultima operazione sostenuta quattro mesi fa. Inoltre la Honda RC-V non è certo l’arma perfetta per dare battaglia alla Ducati Desmosedici, in questo momento il miglior prototipo della classe regina. Eppure il campione di Cervera ha dato filo da torcere a Pecco Bagnaia nell’ultima gara in Thailandia, era sul punto di ritagliarsi un posto sul podio, fino all’intervento provvidenziale di Johann Zarco.

Marc Marquez step by step

Quarto al Twin Ring, quinto al Chang Circuit: l’evoluzione della moto prosegue ancora a tentoni, ma quella dell’omero operato va a gonfie vele. In questo momento è la notizia miglior per il sei volte campione MotoGP e per la Casa dell’Ala dorata. Sull’asciutto e sul bagnato è subito andato forte nel weekend in Thailandia, “finalmente posso giocare con la moto, era da tempo che non riuscivo a farlo”. Marc Marquez parla in una lunga intervista concessa al suo sponsor personale Estrella Galicia all’indomani dell’ultimo Gran Premio. Ricorda quanto sia importante che anche la squadra e la moto sappiano crescere insieme a lui: “Tutto deve andare all’unisono se vuoi essere veramente competitivo“. Da parte sua il celebre numero 93 lavora su forza e resistenza, la prima si può recuperare con l’allenamento in palestra, la seconda necessita ancora di un po’ di tempo per ritornare al cento percento.

Obiettivo stagione MotoGP 2023

Questo finale di stagione MotoGP servirà per rimettere anche massa muscolare nelle zone del corpo maggiormente sollecitate. Contemporaneamente l’obiettivo è di avvicinarsi al ritmo dei migliori, non senza fare un pensierino sul suo primo podio del 2022. “L’obiettivo nelle prossime gare è continuare a crescere, essere ogni volta un po’ più vicini e più costanti nei tempi di gara. Finire queste ultime tre gare con buone sensazioni in modo che dopo Valencia possiamo testare la nuova moto e lavorare per il progetto 2023“. Gli ingegneri giapponesi dovranno rimboccarsi le maniche durante l’inverno, lavorando sui dati che Marc Marquez e i colleghi di marca stanno raccogliendo. “In questo momento ci sono due o tre marchi che ci stanno davanti. Parlo al plurale perché siamo una squadra, si vince e si perde tutti insieme“.