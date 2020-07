KTM avvia una 'offerta estiva': messe in vendita due MotoGP RC16 2019, un pacchetto che comprende anche altro. Ecco info e costi.

Volete assicurarvi una MotoGP? KTM Motorsport offre agli appassionati questa occasione: sono state messe in vendita infatti due RC16 della stagione 2019. Un modello che per questo rappresenta un grande passo avanti per questo giovane progetto nella classe regina del Motomondiale (4 anni). Con questa infatti Pol Espargaró ha conquistato la prima fila a Misano e ha chiuso per otto volte in top ten. Il prezzo? Parliamo di 288.000 euro (tasse escluse), per un pacchetto che però comprende anche altro materiale.

Assieme alla KTM RC16 2019 infatti ci saranno anche l’intero set di tute da corsa di Pol Espargaró ed un casco da gara firmato dal pilota spagnolo. Non è tutto: viene fornito anche un pacchetto VIP MotoGP 2021, con cui si potranno incontrare i piloti ed effettuare un tour del dietro le quinte della squadra KTM ufficiale, oltre ad avere accesso ai punti ristoro delle Red Bull Energy Station. Le parti interessate potranno contattare direttamente KTM all’indirizzo rc16@ktm.com. Un’occasione davvero unica per gli appassionati.