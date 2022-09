Liberty Rider, l’app GPS che chiama i soccorsi in caso di incidente

Liberty Rider è una applicazione per smartphone in grado di rilevare un incidente motociclistico e far partire autonomamente una chiamata di emergenza e chiedere soccorso. Il motociclista è esposto a molti più rischi rispetto a un automobilista o al traffico commerciale, in funzione delle caratteristiche proprie del mezzo e della condizione di chi è in sella rispetto ai potenziali pericoli rappresentati dall’ambiente circostante. Per questo motivo Liberty Rider si è impegnata negli ultimi cinque anni per lo sviluppo di una tecnologia che potesse migliorare la sicurezza del motociclista.

Velocità

Dai dati di monitoraggio del traffico raccolti da Liberty Rider risulta due terzi degli incidenti in moto con conseguenze più serie avvengono su strade isolate, dove i soccorsi impiegano più tempo per arrivare. Eppure, la tempestività di intervento è fondamentale in molti casi: le statistiche indicano che i soccorsi prestati entro la prima ora da un incidente possono aumentare le probabilità di sopravvivenza fino all’80% e ridurre il rischio di lesioni gravi o danni permanenti del 68%.

Più di mille chiamate in nove mesi

L’applicazione Liberty Rider interviene in queste fasi cruciali. Grazie alla sensoristica dello smartphone e ai dati GPS registrati è in grado di rilevare un possibile incidente e allertare i soccorsi tramite una chiamata automatica. La gestione di questa chiamata è in capo a una struttura dedicata creata dal Gruppo assicurativo francese IMA – Inter Mutuelles Assistance e presente in Italia grazie alla filiale italiana IMA Italia Assistance, il cui compito è di attivare i soccorsi nel caso in cui il motociclista non rassicuri l’operatore sulle proprie buone condizioni di salute, o non risponda alla chiamata.

La app creata da motociclisti

Emmanuel Petit, CEO di Liberty rider sottolinea: “Liberty rider è prima di tutto una soluzione per ciò che io stesso sperimento ogni giorno. Quando faccio visita ai miei parenti utilizzo strade secondarie ed isolate, scarsamente mantenute e con fondo non sempre perfetto, oltreché poco utilizzate. Ogni volta mi chiedo cosa potrebbe succedere se dovessi avere un problema su quelle strade. Sicuramente non sono l’unico a farsi queste domande… Per questo ho deciso di creare la prima soluzione di E-call per motociclisti. Oggi la mia idea iniziale è diventata una applicazione mobile, aperta a tutti, e che ha già generato una community di oltre 750.000 utilizzatori“.

Strumento fondamentale

Paola Bianchi, Chief Commercial Officer di IMA Italia Assistance, ritiene che Liberty Rider sia uno strumento fondamentale: “Il nostro Gruppo ha creduto subito nel progetto e siamo partner di Liberty Rider in Francia già dal 2018. Nel corso del 2021, in soli nove mesi di monitoraggio, abbiamo gestito oltre 1.000 chiamate di emergenza tramite l’app. Grazie al protocollo che abbiamo creato assieme, abbiamo potuto verificare come nel 50% dei casi gestiti la probabilità di lesioni gravi a causa di un incidente sia, in effetti, valutabile come alta. IMA Italia e Liberty Rider hanno sviluppato nel 2022 un’operazione congiunta con l’obiettivo di lanciare sul mercato italiano la prima Emergency Call indipendente per motociclisti”.

Come funziona

Il centro assistenza di IMA Italia Assistance chiamerà tre volte sul cellulare che ha rilevato la caduta, avendo così la possibilità di verificare cosa sia successo e se sia necessario organizzare un intervento di soccorso. In caso di mancata risposta i soccorsi partiranno automaticamente e in pochi minuti dalla prima chiamata. Questo monitoraggio “intelligente” si aziona automaticamente e si interrompe alla fine del percorso. E’ in grado anche di rilevare interruzioni intermedie, come la classica pausa caffè. Terminata la fase di sperimentazione, nel 2020 è stata aggiunta anche la funzionalità che avverte il motociclista dell’approssimarsi di una curva pericolosa. Il punto fondamentale è che l’applicazione Liberty Rider funziona su qualunque smartphone e non è legata al veicolo, oltre ad attivarsi in maniera automatica quando si inizia a guidare.

La proposta IMA Italia

L’applicazione Liberty Rider è gratuita e disponibile sia per Android sia per Apple sui rispettivi marketplace. Per attivare la funzionalità di E-Call è previsto un piano proprietario da 3,99 euro/mese. Ma tramite il partner prioritario di Liberty Rider sul mercato italiano, IMA Italia Assistance, il costo dell’abbonamento di Emergency call è incluso nell’offerta di assistenza al veicolo, grazie a una serie di accordi BtoB. IMA Italia renderà inoltre disponibile entro fine settembre 2022, sul suo sito e-commerce Imaway, un prodotto di Assistenza Moto di alto livello. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Liberty Rider