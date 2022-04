Caberg presenta Drift Evo LB29 il casco racing di Luca Bernardi

L’azienda bergamasca Caberg, che da oltre quarant’anni produce caschi per il segmento stradale, è stata tra le prime aziende a portare sul mercato il casco apribile, rivoluzionando letteralmente il mondo del touring. L’anima racing dell’azienda, da sempre vicina al mondo delle competizioni, trova nel modello Drift Evo la sua massima espressione. Il modello Drift Evo è il frutto del costante lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti dall’ Azienda bergamasca in collaborazione con alcuni giovani talenti e top riders del campionato Superbike. I piloti possono contare sull’alta tecnologia e performance del casco integrale Drift Evo studiato per soddisfare le esigenze tanto di un top rider quanto di un appassionato motociclista dall’indole sportiva.

Il casco Caberg di Luca Bernardi

Drift Evo LB29, nelle due versioni colore Nero/Blu/Giallo fluo e Nero/Antracite/Rosso fa parte delle novità del catalogo 2022 e sarà portato in gara, nella stagione in corso del mondiale Superbike, da Luca Bernardi che ha già fatto la sua prima apparizione sul Circuito Motorland di Aragon. Il giovane pilota sanmarinese ha contribuito allo sviluppo del casco Drift Evo replica LB29, e Luca Bernardi, in questo avvio di stagione, ha debuttato con il modello LB29 giallo fluoda abbinare alla sua Ducati numero 29 del Team Barni.

Perfetta adattabilità

La versione Drift Evo LB29 è realizzata con calotta in due misure, da una piccola con taglie che vanno dalla XS alla M a una più grande con taglie dalla L alla XXL. Per quanto riguarda gli interni Caberg ha scelto i migliori materiali in commercio per offrire all’utente finale il miglior comfort e ingombro al suo interno. Drift Evo LB29 si adatta perfettamente alla conformazione del volto grazie ai materiali di pregio e di ultima generazione con cui è realizzata la parte interna del casco. In modo particolare nella zona delle guance, che sono in grado di conferire una calzata ancora più avvolgente e precisa. Un plus ulteriore di questo casco è la possibilità di sostituire gli interni con una taglia superiore o inferiore consentendo una personalizzazione ancora maggiore.

Anima da corsa

Lo spoiler posteriore conferisce quel tocco sportivo al modello Drift Evo LB29. Il modelllo Drift Evo assicura un feeling di guida impeccabile anche a velocità più sostentute. Il doppio movimento a molle del meccanismo visiera evita automaticamente le infiltrazioni di acqua o di aria tra visiera e bordatura e la leva di blocco. Permette di bloccare la visiera ad una distanza dalla bordatura di circa 0.5cm per evitare o eliminare la condensa che viene assorbita in modo efficace dal vento durante la circolazione o l’uso più racing in circuiti. Questo dettaglio conferisce al casco un’ottimale gestione dei flussi d’aria sul viso direzionandoli in modo da non dare fastidio nemmeno alle velocità più elevate. La leva di blocco esclude inoltre la possibilità che la visiera si apra durante la marcia o durante una caduta.

Ecco quanto costa

La versione colore LB29, come tutti gli altri modelli Drift Evo, sono progettati per poter ospitare il sistema JUST SPEAK EVO di Caberg. Permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3. Presente nel catalogo Caberg 2022, la doppia versione colore LB29, è ora disponibile presso i migliori rivenditori e negozi di moto. La versione DRIFT EVO LB29 ha un prezzo al pubblico con iva suggerito di 339.99€.



