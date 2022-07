Per Yamaha MotoGP è già 2023: Crutchlow in pista a Motegi

Mai come in quest’ultimo periodo il Yamaha Test Team della MotoGP è attivissimo. Se nei mesi scorsi si erano un po’ perse le tracce, nelle ultime settimane evidentemente c’è grande fermento ad Iwata. Come risaputo, Cal Crutchlow è sceso in pista di recente ad Aragon, “scortando” Toprak Razgatlioglu per il suo debutto in sella alla M1. Tuttavia, questo non rappresenta l’unico test con il Campione del Mondo Supersport 2009 in pista.

YAMAHA MOTOGP IN PISTA A MOTEGI

A porte chiuse, in questi giorni il Yamaha Test Team della MotoGP con lo stesso Crutchlow è tornato in azione al Twin Ring Motegi. Delle prove funzionali non soltanto alla ripresa delle ostilità della top class per il 7 agosto prossimo a Silverstone, ma anche finalizzate a sgrossare parte di alcuni sviluppi in ottica 2023.

MISSIONE 2023

Nel weekend di Assen il Team Manager Massimo Meregalli aveva ribadito che non vi saranno sostanziali novità da qui in avanti. “Cercheremo di provare diverse soluzioni per Silverstone“, dichiarò Maio, “ma per via del regolamento purtroppo non possiamo intervenire sui motori“. Punzonati ad inizio stagione, non si può infatti intervenire sui propulsori, ma per il 2023 la ricerca di più potenza è il principale obiettivo degli ingegneri Yamaha. Oltretutto, una delle specifiche garanzie richieste da Fabio Quartararo in fase di rinnovo contrattuale.

NUOVI TEST IN GIAPPONE, ASPETTANDO MOTOGP MISANO

Con Cal Crutchlow in pista in questi giorni a Motegi, si presuppone che si stia già lavorando in ottica 2023, lontani da occhi indiscreti. Sempre sul tracciato giapponese, Yamaha potrebbe nuovamente scender in pista a fine agosto, verificando la bontà di alcuni sviluppi per la M1 funzionali all’anno venturo. Non è pertanto da escludere che, per gli attesi test post-GP di Misano, i piloti titolari Monster Energy Yamaha MotoGP possano ritrovarsi con qualcosa di nuovo e, soprattutto, di buono in prospettiva.

