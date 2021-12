Valentino Rossi e Luca Marini conquistano la vittoria della 100 Km dei Campioni. La classifica completa della competizione al Ranch di Tavullia.

Cala il sipario sulla due giorni della 100 Km dei Campioni al Ranch di Tavullia, con Luca Marini e Valentino Rossi che conquistano la vittoria finale. Il fratello minore è stato un autentico matador, segnando il miglior crono nelle prove libere e trionfando nell”Americana’ del sabato. I padroni di casa mettono il sigillo sulla settima edizione, con un podio quasi interamente monopolizzato dai ragazzi della VR46 Academy: secondo posto per il duo Elia Bartolini e Stefano Manzi, terzo per Mattia Pasini e l’ex allievo Lorenzo Baldassarri.

Come da tradizione la 100 Km ha preso il via in stile endurance, con i piloti che hanno attraversato di corsa la carreggiata sterrata dell’ovale per saltare in sella alle loro moto. Ad insidiare la coppia di fratelli ci pensano Bartolini, in testa dopo il primo giro, e Manzi che accumulano un discreto vantaggio e firmano il miglior crono di 2’03″836. Ma sulla distanza di gara, composta da 50 giri, i colpi di scena non mancano. Marini cade nel suo secondo stint, ma ciò non impedisce la sua rimonta, effettuando il sorpasso decisivo a 12 giri dalla bandiera a scacchi.

Avvincente anche la sfida per il terzo posto: a pochi chilometri dal traguardo Marco Bezzecchi, in coppia con Andrea Migno, scivola e cede la posizione a Pasini-Baldassarri. Quinta piazza per Niccolò Antonelli e Celestino Vietti, davanti alla prima coppia di outsider costituita da Augusto Fernandez e Diogo Moreira. La 100 Km dei Campioni si è chiusa con la premiazione e la consegna dei salumi alle coppie vincitrici e ai tre migliori piloti dell’Americana corsa nel pomeriggio del sabato. Infine grigliata finale prima dei saluti a Valentino Rossi, che rivedremo in pista a gennaio per la 12 Ore del Golfo insieme a Luca Marini e Alessio Salucci.

La classifica finale della 100 Km (2021)

1. Marini / Rossi

2. Bartolini / Manzi

3. Pasini / Baldassarri

4. Bezzecchi / Migno

5. Niccolò Antonelli / Celestino Vietti

6. A. Fernandez / Moreira

7. Surra / Fuligni

8. Rins / Arenas

9. Rabat / Artigas

10. Lorenzo / Foggia

11. Patacca / Farioli

12. Di Giannantonio / Cecchini

13. Lecuona / M. Vinales

14. Nepa / Ortola

15. Davies / McPhee

16. Bertelle / Zannoni

17. Belli / Gramigni

18. McGrath / Zaccone

19. Casadei / Ferrari

20. Manfredi / Bassani

21. Ottaviani / Serra