100 Km dei Campioni: vittoria di Valentino Rossi e Luca Marini

Valentino Rossi e Luca Marini si aggiudicano la vittoria nella settima edizione della 100 Km dei Campioni. Grande festa al Ranch di Tavullia.

La 100 Km dei Campioni si conclude con la vittoria di Valentino Rossi e Luca Marini, quarto successo per la coppia di fratelli in questa edizione al Ranch di Tavullia. Luca si è dimostrato subito velocissimo sin dal sabato, quando ha dominato la gara “Americana” davanti al Dottore. Insieme hanno formato una coppia di attacco degna di nota.

In una domenica molto umida e con temperature basse Valentino Rossi e il fratello hanno onorato al meglio l’impegno di casa. Al di là del risultato resta un week-end da incorniciare, con tanto pubblico diviso in settori e tutti dotati di green pass, con le telecamere di Sky Sport e tanti campioni della MotoGP, delle classi minori, della Superbike e non solo.

Un totale di 21 coppie per 42 piloti fra cui Jorge Lorenzo, Maverick Vinales, Alex Rins solo per citarne alcuni. Sul podio Elia Bartolini e Stefano Manzi, Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Come da tradizione premiazione con prosciutti e salami, prima della grigliata finale. Per Valentino Rossi ora comincia un breve periodo di riposo meritato, poi tra un mese sarà in pista a Yas Marina per la 12 Ore del Golfo, dove fare squadra ancora una volta con Luca Marini e Alessio Salucci.