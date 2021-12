Valentino Rossi apre le porte del Ranch: sabato pomeriggio all’Americana

Al Ranch di Valentino Rossi parte il week-end della 100 Km dei Campioni. Tanti gli ospiti per la settima edizione: stabilite le coppie per domenica.

Aria fredda e natalizia al Ranch di Valentino Rossi, ma tanti i protagonisti del Motomondiale e della Superbike presenti per il week-end della 100 Km dei Campioni. Dopo le prove libere i 40 partecipanti ritorneranno sullo sterrato ovale per la sfida ad eliminazione detta all’Americana. Special guest è sicuramente Jorge Lorenzo, per la prima volta nella roccaforte di Tavullia dopo tante stagioni di rivalità con il Dottore. “Sono abituato all’aria di Lugano, là fa più freddo che qui“, scherza il maiorchino. “Andare in moto non è facile, ma siamo qua per divertirci e sono grato a Valentino Rossi per questo invito. Sono due anni che non vado in moto, sarà difficile farlo bene, però voglio divertirmi“.

E’ la settima edizione della 100 Km dei Campioni e fra i protagonisti ci sarà anche il rookie della MotoGP Fabio Di Giannantonio con il suo numero 49. Anche per lui è la prima volta al Ranch: “Sono venuto qui sei anni, la pista è pazzesca, siamo tanti piloti riuniti. Sembra una festa, ma questa gara è molto sentita, figo!“. Presenti piloti ed ex, tra cui anche Luca Cadalora, l’ex coach di Valentino Rossi. E Alex Rins che ha affrontato il lungo viaggio da Andorra in auto: “Siamo qui per divertirci ma vanno tutti a cannone“, ride l’alfiere Suzuki.

Ritorno dopo quattro anni anche per Dennis Foggia, ex allievo della VR46 Riders Academy. Si tratta di un ritorno anche per Maverick Vinales, pilota Aprilia che ha condiviso il box Yamaha con il campione di Tavullia per quattro anni. “E’ una figata, ho già fatto un turno ed è incredibile. E’ una festa ma anche una competizione, tutti vogliono vincere“. Non sarà in pista, invece, Franco Morbidelli che oggi festeggia il suo 27° compleanno ed è alle prese con la riabilitazione al ginocchio sinistro.

Sabato mattina sono state composte anche le coppie per la grande sfida di domenica. La 100 Km dei Campioni prenderà il via nel pomeriggio di domani. Valentino Rossi sarà ancora una volta in tandem con Luca Marini, Andrea Migno con Marco Bezzecchi, Celestino Vietti con Niccolò Antonelli, Stefano Manzi con Elia Bartolini, Maverick Vinales con Iker Lecuona, Alex Rins con Albert Arenas, Mattia Pasini con Lorenzo Baldassarri, ‘Diggia’ con Francesco Cecchini, Jorge Lorenzo con Dennis Foggia.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri