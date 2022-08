Tra i tre litiganti… Spunta Alonso Lopez. È stato proprio lui infatti la grande sorpresa del fine settimana a Silverstone. Chi se lo poteva aspettare al comando dall’inizio fino a poche curve dalla bandiera a scacchi? Eppure è ciò che s’è visto sul tracciato britannico. Al suo sesto GP 2022, al debutto da pilota Moto2 sulla storica pista nel Northamptonshire, eccolo prendere il comando e tenerlo con autorità, accarezzando il grande colpo. Alla fine ecco la beffa operata da Fernandez, ma l’alfiere Speed Up, disoccupato fino allo scorso maggio, ha realizzato un capolavoro.

Lopez, è quasi colpaccio

La prima fila in griglia, ovvero Fernandez, Roberts e Ogura, scatta al meglio in gara. Ma c’è qualcun altro che fa capolino: in due giri Alonso Lopez mette tutti in riga e passa in testa in una corsa mondiale! Un piazzamento che non molla più per tantissimi giri, praticamente tutta la corsa. Dietro di lui sono in quattro, ma si crea quasi subito un minimo di margine per tenerli a distanza. Il sogno appariva sempre più reale, all’orizzonte si profilava un primo significativo trionfo. Il primo per Speed Up dal 2018 con Fabio Quartararo, nonché il primo di una non-KALEX da Valencia 2019 (Binder-KTM). Ma Fernandez aveva qualcosa in più alla fine: eccolo lasciarsi alle spalle i tre rivali e volare verso Lopez. Se lo studia, attacca, ma la Boscoscuro numero #21 risponde prontamente. Alla Brooklands però il #37 sfrutta un piccolo varco ed è davanti! Beffato così a poche curve dalla fine e per soli 70 millesimi al traguardo…

“Fino a due mesi fa…”

Ma non c’è delusione sul volto di Alonso Lopez, solo commozione ed un largo sorriso di soddisfazione. Il motivo lo spiega poco dopo lui stesso al parco chiuso. “Due mesi fa non avevo una moto, nessuno mi guardava… Mi allenavo continuamente, ma è stata molto dura, poi Luca [Boscoscuro] mi ha dato questa occasione.” A Le Mans eccolo approdare nel Mondiale al posto di Romano Fenati. Con Speed Up/Boscoscuro, la stessa struttura che l’aveva rilanciato nell’Europeo Moto2 dopo l’improvviso divorzio dal Max Racing Team in Moto3. L’anno scorso ha debuttato in classe intermedia con quattro sostituzioni, ora è tornato a correre a tempo pieno. Con un ruolino di marcia già impressionante: tolto il ritiro in Francia, i peggiori risultati sono due ottavi posti! “Sono felice, davvero felice!” è il ritornello di un sorridente Alonso Lopez. Con una promessa per i prossimi GP: “Conosco il mio potenziale, questo è solo l’inizio.”

Foto: motogp.com