Ricoverato il papà di Valentino Rossi: Graziano nel reparto di Neurologia

Graziano Rossi, il padre di Valentino Rossi, è ricoverato nel Reparto di Neurologia dell'ospedale di Pesaro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Graziano Rossi, il papà di Valentino Rossi, è ricoverato da sabato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord. A darne notizia è il quotidiano locale ‘Il Resto del Carlino’, aggiungendo che le condizioni non sarebbero gravi. Graziano deve però restare sotto osservazione. Arrivato ieri pomeriggio all’ospedale di Pesaro, il 67enne ha rilevato problemi neurologici dopo i primi accertamenti. Da lì è stato trasportato al Santa Croce di Fano, presso il reparto diretto dal dottor Francesco Logullo.

Secondo le prime informazioni è in “codice verde”, quindi in condizioni che non comprometterebbero le funzioni vitali. Probabilmente potrebbe trattarsi di traumi minori o fratture, ma necessita di cure. Serviranno alcuni giorni per definire meglio il quadro clinico del papà di Valentino Rossi, che poco più di un mese fa ha chiuso la sua carriera in MotoGP. Graziano è un personaggio molto conosciuto e amato non solo per la parentela con il figlio campione, ma anche per i trascorsi del mondo delle corse a due e quattro ruote.

Nel 1979 ha ottenuto un terzo posto finale nella classe 250 con Morbidelli. Si è ritirato dal Motomondiale nel 1982, in seguito ad un incidente rimediato a Imola. Graziano Rossi riuscì a salvarsi grazie al celere intervento dei medici della Clinica mobile. Ha tentato la fortuna nei rally senza grandi risultati, da tempo è istruttore di drifting.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri