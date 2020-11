Ufficializzate le line-up Red Bull KTM Ajo per il 2021. Raúl Fernández passa in Moto2, Pedro Acosta eredita la sua sella in Moto3.

Trova conferma una voce che circolava da tempo. Raúl Fernández approda in Moto2, sempre nelle file di Red Bull KTM Ajo, rilevando il posto di Nagashima e affiancando Remy Gardner. Al suo posto nel team Moto3 arriva Pedro Acosta, campione Red Bull Rookies Cup in questa stagione appena conclusa, chiamato a condividere il box con Jaume Masiá. Un cambiamento totale per le due formazioni di Aki Ajo per il 2021. Sistemati gli ultimi tasselli della classe minore, quasi a posto anche la categoria intermedia per la prossima stagione.

“Un grazie a tutta la squadra, a KTM, a Red Bull e soprattutto ad Aki per la fiducia riposta in me.” Raúl Fernández, dopo due stagioni complete nella classe minore (con una vittoria, due podi e cinque pole, tutti ottenuti quest’anno), farà così il salto. “È un passo importante nella mia carriera, sono contento di continuare a crescere con la stessa struttura. Questo mi avvicina ancora di più a quello che è il sogno di ogni pilota: approdare in MotoGP. Quest’annuncio è un onore per me. Voglio ringraziare infine anche la mia famiglia, che mi ha sempre supportato.”

Pedro Acosta, come detto fresco campione Red Bull Rookies Cup, è pronto al debutto a tempo pieno. Dopo qualche movimento (in precedenza era arrivata la firma con PrüstelGP), ecco sistemato. “Sarà il mio primo anno nel Campionato del Mondo: una volta arrivati alla prima gara vedremo a che livello siamo e penseremo ad un obiettivo realistico. Per la prima parte della stagione dovremo concentrarci sull’adattamento, visto che sarà una moto diversa da quella che ho usato in Rookies Cup e nel CEV. Darò il massimo per attuare un adattamento di successo.”