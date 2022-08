Pol Espargarò, futuro in MotoGP definito: “Ho firmato”

Quando ha lasciato KTM per la Honda, Pol Espargarò sognava tutt’altro tipo di avventura nel prestigioso team Repsol. Era consapevole che non sarebbe stato facile reggere il confronto con un fenomeno come Marc Marquez, ma era convinto che sarebbe riuscito a conquistare risultati positivi. Missione fallita. In due anni zero vittorie e due soli podi. Tanta, troppa, fatica.

I test pre-campionato e la gara d’esordio del 2022 in Qatar avevano illuso sul fatto che questa stagione potesse essere quella giusta per lui, però non è andata così. Nonostante la casa di Tokio abbia portato in pista una RC213V abbastanza rivoluzionata rispetto alle versioni precedenti, ciò non è bastato affinché il pilota catalano avesse il giusto feeling e fosse competitivo. Senza risultati, è diventato scontato il non rinnovo del suo contratto in scadenza. Ma ha già trovato un’altra sistemazione.

MotoGP, Pol Espargarò verso il ritorno sulla KTM

Dopo alcuni rumors su un possibile passaggio nel team satellite LCR Honda, è diventata concreta la pista del ritorno in KTM per entrare nel team Tech3. Per Espargarò un ritorno all’ovile, anche se non nella squadra ufficiale per la quale aveva guidato in passato. Ma dopo il fallimento con la moto giapponese, risalire sulla RC16 è forse la soluzione ideale per il suo futuro in MotoGP.

Pol proprio oggi ha annunciato che il suo futuro è stato definito, anche se non ha citato il nome del team con il quale si è accordato: “Il mio futuro è chiaro – ha dichiarato a The-Race.com – e ho già firmato per i prossimi due anni. Nelle prossime gare ci sarà l’annuncio. Non posso dire nulla. Sono felice, vado nel posto che volevo. Se guiderò una moto familiare? Forse sì…“.

Il rider spagnolo non cita KTM Tech3, però nel prossimo biennio correrà proprio nella formazione di Hervé Poncharal. Il suo compagno dovrebbe essere Remy Gardner, al debutto in MotoGP nel 2022 e il cui manager come Paco Sanchez ha avuto qualche screzio con i vertici della casa di Mattighofen per via del contratto. Il pilota australiano dovrebbe continuare a correre con la struttura francese, mentre l’altro esordiente Raul Fernandez potrebbe finire nel team satellite Aprilia RNF con Miguel Oliveira, altro in uscita da KTM e che ha rifiutato la retrocessione in Tech3.