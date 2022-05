MotoGP, boss KTM accusa: “Certi manager sono la piaga del paddock”

Il mercato piloti MotoGP si muove a ritmi forsennati in questi giorni, in attesa dei primi proclami ufficiali attesi tra i GP del Mugello e di Catalunya. Nel week-end di Le Mans Paco Sanchez, manager di Joan Mir e Remy Gardner, è stato molto critico nei confronti di KTM per l’ingaggio definito quasi irrisorio offerto al campione australiano della Moto2. “Joan non correrà gratis o con un pessimo contratto come quello che Ducati e KTM stanno offrendo ai loro piloti“. Parole che sono giunte alle orecchie di Pit Beirer che ha risposto per le rime ed è in procinto di scaricare a fine anno il pilota del team satellite Tech3.

I contratti dei piloti MotoGP

Al momento c’è solo un nome certo per il futuro di KTM, Brad Binder, che ha un contratto in scadenza a fine 2023. Ha diritto di prelazioni su Miguel Oliveira, Raul Fernandez e Remy Gardner che deve essere riscattato entro l’estate, altrimenti saranno liberi di trovare un accordo con altri costruttori. La Casa di Mattighofen sembra molto vicina a Jack Miller, ma restano in ballo anche i nomi di Pol Espargarò e Alex Rins. In attesa di conoscere le decisioni austriache Pit Beirer ha risposto a Paco Sanchez sulle colonne del sito Speedweek.com: “Non perde occasione per inveire contro di noi. Si lamenta di KTM, Tech3 e del contratto che abbiamo offerto al suo pilota Gardner per il 2023. A causa di queste affermazioni ho avuto molti problemi, perché Remy e Raul in questa classe sono solo dei rookie… Serve tempo affinchè arrivino i primi risultati. In una fase del genere non vogliamo essere necessariamente presentati da un manager come il signor Paco Sanchez“.

Remy Gardner a rischio

Pit Beirer preferirebbe avere un dialogo diretto con i piloti e lancia un chiaro monito: “Certi manager sono la più grande piaga che abbia colpito il paddock dopo la pandemia di Covid. “Paco Sanchez ci accusa di non fare un buon lavoro con il team Tech3. Mi dispiace, il proprietario del team Hervé Poncharal è in questo paddock da 30 anni e con successo, è stato Presidente IRTA da più di 20 anni. Ha più di 50 dipendenti che paga ogni mese. Hervé è un team leader e un professionista in tutto e per tutto“.

La situazione di Remy Gardner a questo punto è in bilico, tanto da non escludere un addio alla MotoGP e il possibile passaggio nel Mondiale Superbike per il prossimo anno. “Ci piace molto Remy e vorremmo continuare con lui“, ha aggiunto Beirer. “Ma sarebbe meglio se il suo manager non ci rimproverasse costantemente sui media. Allora sarebbe più facile per noi prolungare il contratto. Non eserciteremo l’opzione su Remy contro la volontà del pilota. Se non vuole stare con noi, è una sua scelta. Capisco da quanto ha detto il suo manager che non siamo il partner desiderato“.