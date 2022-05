MotoGP, Aleix Espargarò e Aprilia: il rinnovo è quasi fatto

Due giorni dopo l’ultimo round di MotoGP in Francia, Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono approdati sulla pista di go-kart vicino a Oviedo. Con loro anche Fernando Alonso, amico di Massimo Rivola ai tempi della Ferrari F1, ed Esteban Ocon, per un evento organizzato dallo sponsor in comune Castrol. Approfittando del fatto che la Formula1 correrà al Montmelò nel prossimo week-end e che Aleix e Maverick sono liberi da impegni in calendario, i quattro piloti si sono goduti qualche ora con i kart e le minibike Ohvale.

Aprilia e Aleix ancora insieme

Tutto avviene sotto gli occhi dell’a.d Aprilia Massimo Rivola, protagonista di un video divertente condiviso anche sui socia. Nel filmato il manager che si avvicina ad Aleix Espargaró per fargli firmare un contratto e, visto il rifiuto del pilota di Granollers , Fernando Alonso non esita a prendere il suo posto e a mettere la firma sul foglio. La Casa di Noale ha intitola il video “Problema contrattuale: risolto!“, senza dubbio una chiara allusione alla situazione in cui si trova in questo momento Aleix, che spera di chiudere il suo rinnovo entro il week-end in Catalunya.

“Una giornata molto divertente al Museo Fernando Alonso in gara su kart e moto contro queste leggende” , ha commentato il maggiore dei fratelli Espargarò, mentre Maverick Vinales chiede “più giorni così” per staccare dall’intensità del campionato MotoGP e rilassare la mente tra risate e amici. Il video diffuso da Aprilia sui social lascia presagire che la firma di Aleix è solo questione di dettagli e tutto andrà a buon fine. Il manager del pilota, Albert Valera, aveva spiegato che la lunga attesa era dovuta alla richiesta di un ingaggio leggermente superiore da parte del suo assistito. Più che meritato dal momento che Aleix Espargarò sta letteralmente divorando questo Mondiale, con una vittoria in Argentina e tre podi consecutivi negli ultimi tre GP.

Mercato piloti MotoGP

Nel week-end MotoGP a Le Mans Massimo Rivola si è detto ottimista sul rinnovo del pilota catalano, pur dovendo porre massima attenzione al budget. “Dobbiamo essere attenti a tutti i passi che facciamo, per farli nel modo giusto. Siamo una fabbrica che guarda al budget e non vogliamo commettere gli errori degli altri anni. Ovviamente siamo contenti di sforare il budget per motivi come questi, corriamo per questo… Certo, troveremo un accordo“. D’altronde Aleix Espargarò non ha alternative dopo l’uscita di Suzuki dal campionato: se non dovesse firmare con Aprilia l’unica opzione sarebbe un team satellite o il ritiro dalla MotoGP. Blindate Ducati e Yamaha, Honda potrebbe scegliere Joan Mir e in KTM c’è la fila di candidati con Jack Miller, Pol Espargarò e Alex Rins. Ma alla fine ci sarà sicuramente qualcuno che resterà fuori dai giochi ufficiali.