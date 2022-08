MotoGP, Aleix Espargarò ‘taglia’ Bagnaia: “Non può sbagliare più”

Finita la pausa estiva e il giovedì di conferenza stampa, adesso è tempo di ritornare in pista per i piloti della MotoGP. Aleix Espargarò insegue il leader Fabio Quartararo a 21 punti di distanza, a Noale si sogna il titolo mondiale. Vietato non crederci e lasciarsi sfuggire questa bella occasione, Silverstone è una delle piste favorite dal pilota di Granollers e qui l’anno scorso ha conquistato il suo primo podio in classe regina con Aprilia.

Novità per l’Aprilia RS-GP

Per Aleix Espargarò sarà anche una sfida mentale, una dimostrazione che le cinque settimane di stop non lo hanno distratto dal feeling con la RS-GP22. Inoltre sono in arrivo diverse novità per il prototipo 2022, con il marchio veneto che può ancora contare sulle concessioni. Roba non da poco se si considera che le qualifiche e le gare si giocano sul filo dei decimi, sui dettagli, a volte anche sui regolamenti. Il collaudatore Lorenzo Savadori lavora da due giorni a Misano con una RS-GP dotata di diverse novità, ma bisogna andare cauti. “Ora voglio continuare con la moto di Assen, quindi nella situazione in cui siamo è meglio essere calmi e non avere le vertigini“. Il sogno iridato prima di tutto, poi si penserà alla moto del prossimo anno, con il tour asiatico che rappresenta sempre un’incognita di fine Mondiale.

Sfida a tre per il trono MotoGP

Nel round MotoGP a Silverstone il diretto rivale Quartararo dovrà scontare una sanzione in gara, ma non sarà nulla di rilevante secondo il pilota Aprilia. “Al massimo perderà un secondo, ma spero che resti colpito a livello mentale, così che io possa approfittarne“, ha detto Aleix Espargarò ad ‘AS’. Non sembra destare preoccupazione per adesso il ducatista Pecco Bagnaia, a 66 punti dalla vetta, a 45 dall’alfiere di Noale. Sulla carta i conti sembrano facili: “Non può sbagliare più. Ma se non fallisce e inizia a vincere le gare può succedere di tutto, anche se ovviamente non sarà facile, perché alla fine non dipende neanche da lui. Perché se Quartararo ed io siamo stabili e continuiamo a lottare per il podio, anche se vincesse, tagliare 60 punti sarà molto difficile“.