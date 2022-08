Honda HRC vola alla 8 ore di Suzuka, Canepa sigla il record italiano

Inizia ufficialmente il weekend di gara della 8 ore di Suzuka 2022 e già con interessanti verdetti. Per quanto si parli pur sempre di due ore di prove libere inframezzate da due bandiere rosse, nella mattinata di venerdì 5 agosto si è assistiti a due distinte performance di riferimento. Da una parte Honda HRC conferma il proprio straripante livello di competitività siglando il primo 2’05” del weekend, dall’altra il nostro Niccolò Canepa, con un super-giro, sigla il nuovo primato italiano a Suzuka.

RECORD ITALIANO ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Partiamo proprio dalla performance del nostro portabandiera. In 2’06″408, Niccolò Canepa ha migliorato il suo stesso 2’06″672 siglato nelle qualifiche dell’edizione 2019, ritoccando il nuovo primato italiano sul giro in un weekend di gara della 8 ore di Suzuka. Un gran bel viaggiare che consente a YART Yamaha di ritrovarsi in seconda posizione nella schermata dei tempi, riaffermando quanto di buono messo in mostra già nei test dello scorso mese di luglio. In questa pregressa uscita, tra l’altro, lo stesso Canepa era stato autore dei migliori primi due settori della pista in termini assoluti.

DAVANTI SI CONFERMA HRC

Il crono-monstre del Campione del Mondo EWC 2016/2017 resta tale, sebbene in cima al monitor dei tempi figuri nuovamente la missilistica CBR 1000RR-R #33 ufficiale HRC. Grazie a temperature più fresche, Tetsuta Nagashima ha indovinato il primo 2’05” del weekend in 2’05″823. Un crono non ripetuto dai compagni di equipaggio Takumi Takahashi e Iker Lecuona (alla ricerca del ritmo-gara con il target 2’07”), ma nemmeno dallo squadrone Kawasaki KRT. Jonathan Rea figura quarto in 2’07″100, preceduto anche da Naomichi Uramoto che con SDG Honda (nuova denominazione del team HARC-PRO) nel finale ha stampato un rimarchevole 2’06″838.

DUE BANDIERE ROSSE

La sessione, l’ultima antecedente la disputa delle qualifiche ufficiali, ha visto una serie di cadute senza conseguenze, due delle quali hanno comportato l’esposizione della bandiera rossa. La prima alla 200R Chicane di Kazuki Watanabe (Hanshin Riding School Kawasaki), la seconda in uscita dalla Spoon di Makoto Kitaori (Honda Ryokuyoukai Kumamoto). A terra nell’arco della sessione anche Kensuke Mori (Honda Blue Helmets M.S.C. Kumamoto & Asaka) e Homare Kataoka, con i suoi 60 anni titolare e pilota (il più anziano al via) del team de” LIGHT che schiera l’unica Ducati Panigale V4 R al via.

VERSO LE QUALIFICHE DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Concluse queste due ore di prove libere, a Suzuka spazio alla doppia-tornata di qualifiche che determineranno le dieci squadre ammesse al Top 10 Trial di domani. Un format esclusivo della 8 ore, con un giro lanciato per due piloti selezionati da ciascuno dei dieci migliori team emersi dalle prove ufficiali.

43RD COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE

Classifica Prove Libere (Top 10)

1- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’05.823

2- YART Yamaha Official Team EWC – Yamaha YZF-R1 – 2’06.408

3- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’06.838

4- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – 2’07.100

5- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’07.137

6- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.414

7- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.851

8- Honda Dream RT SAKURAI Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.912

9- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – 2’08.050

10- Murayama Honda Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.130