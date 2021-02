VIDEO MotoGP, Guidotti: “Zarco maturo, Martín rookie con slancio”

Francesco Guidotti ripone grandi speranze nel nuovo duo Pramac Racing. "Livello alto, ma c'è spazio per tutti." Le dichiarazioni alla presentazione del team.





Una nuova coppia di piloti ad aprire una nuova era in Pramac Racing. Ci si appresta a vivere il 20° anno nel Mondiale MotoGP e certo gli obiettivi sono ambiziosi. Grandi speranze riposte in Johann Zarco e nel rookie Jorge Martín, anzi soprattutto nell’ex iridato Moto2, alla seconda annata in sella ad una Ducati, seppur in un team differente.

“Un rookie che arriva con molto slancio”: così Francesco Guidotti definisce il giovane spagnolo in arrivo in classe regina. Per quanto riguarda il più esperto pilota francese, “È all’apice della sua esperienza in MotoGP.” Il livello è alto, ma il team Pramac Racing è più che certo di poter dire la sua. Le parole del Team Manager durante la presentazione.

