Esordio MotoGP per Jorge Martín in questo 2021. L'emozione di guidare una Ducati, il Rookie of The Year, ma non solo: le sue parole alla presentazione Pramac.





Si apre ufficialmente il primo anno MotoGP per Jorge Martín. L’ex iridato Moto3 è all’esordio con i colori Pramac Racing, pronto per guidare una Ducati. Un marchio “di famiglia”, con il quale si augura di ottenere risultati importanti. Manca sempre meno ai primi test ufficiali per la nuova stagione ed il pilota spagnolo non vede l’ora di cominciare.

“Mio padre correva sempre con la Ducati” ricorda tra l’altro Jorge Martín. Al debutto in classe regina si pensa anche al titolo di Rookie of The Year, ma senza farne una priorità. “Penso più ad ottenere buoni risultati a fine anno” ha sottolineato. Nel video in alto le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della presentazione ufficiale.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri