Pramac Racing ha aperto la sua stagione MotoGP 2021. Paolo Ciabatti commenta il ruolo del team e cosa ci si aspetta dal duo Zarco-Martín.





Pramac Racing ai nastri di partenza del Mondiale MotoGP 2021 con grandi ambizioni. Oltre ad essere un punto di riferimento importante per Ducati Corse. Lo conferma Paolo Ciabatti, che ribadisce il ruolo di questa struttura anche per favorire la crescita di giovani talenti. Come mostrato dal passaggio del team ufficiale di Miller e Bagnaia.

Parlando nello specifico di questa nuova stagione, “Abbiamo un mix di esperienza, talento e velocità.” Ci si aspetta molto soprattutto da Johann Zarco, da anni in MotoGP ed alla seconda stagione in rosso, ma si guarda con fiducia anche alla crescita dell’esordiente Jorge Martín. Le dichiarazioni complete nel video in alto.

