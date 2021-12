Valentino Rossi tempo di relax: Francesca Novello racconta la gravidanza

Valentino Rossi e Francesca Novello in vacanza a Madonna di Campiglio. La modella racconta come sta vivendo la sua gravidanza: "Il nome ve lo sveleremo alla nascita".

Tempo di relax anche per Valentino Rossi che raggiunge il fratello Luca Marini e la fidanzata Marta Vincenzi a Madonna di Campiglio. Un appuntamento invernale tradizionale per il nove volte campione del mondo. Ma quest’anno non sarà solo con la sua compagna Francesca Sofia Novello, che porta in grembo la nascitura. Saranno in tre a godersi questa breve vacanza natalizia dal sapore speciale. Sarà anche un buon momento per decidere la miglior strada da intraprendere per la nuova avventura con le corse automobilistiche. Il test con Audi al Ricardo Tormo di Valencia potrebbe essere l’inizio di una nuova era per il Dottore.

Sono giorni importanti anche per il team VR46 che debutterà ufficialmente nella prossima stagione MotoGP. A breve potrebbero esserci notizie importanti, soprattutto in merito agli sponsor non ancora annunciati. Definita la line-up piloti ormai da tempo, resta da capire chi coprirà la maggior parte del budget necessario per sostenere i costi del prossimo campionato.

La piccola Rossi in arrivo

Nei prossimi mesi Valentino Rossi diventerà anche papà per la prima volta. Un’esperienza inedita per il Dottore che, a detta della fidanzata, sembra ancora incredulo. La piccola avrà inevitabilmente un ruolo centrale nella loro vita. A parlarne è proprio Francesca Novello su Instagram rispondendo alle domande di alcuni follower. La modella inizia ad avvertire qualche dolore a schiena e pesantezza alle gambe, aiutandosi con i massaggi. E ricorda il giorno della lieta notizia… “Quando ho saputo (di essere incinta, ndr) ho pianto per tre giorni. Non ero ‘pronta’ ma adesso sono felicissima“.

A quanto pare la piccola è già carica di energia: “Non sta ferma un secondo. Ho iniziato a sentirla già dal quinto mese“. Il nome resterà un segreto fino al giorno della nascita, già smentita l’ipotesi Vittoria. “Ci abbiamo messo poco a sceglierlo. Siamo sempre stati d’accordo sui nostri nomi preferiti, in particolare su uno. Ve lo diremo quando nascerà“. Poco conta la trasformazione del fisico quando si vive il momento più felice della propria vita: “E’ difficile vedersi cambiare, però è il cambiamento più importante della tua vita e devi rispettare ciò che il tuo corpo sta creando“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1