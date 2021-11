Valentino Rossi ritorna a Misano: allenamento con la Ferrari GT3

Valentino Rossi è sceso in pista a Misano insieme a Luca Marini e Alessio Salucci. A bordo della Ferrari GT3 si preparano per la 12 Ore del Golfo.

Sono giorni intensi per Valentino Rossi che si appresta a vivere la penultima gara in MotoGP a Portimao. Dopo i consuetudinari allenamenti al Ranch di Tavullia, ha guidato con le minimoto sulla pista del Jeepers Kart di Cattolica. Un tracciato dove più volte si ritrovano il campione e i piloti della VR46 Accademy. La partenza per il Portogallo è stata posticipata a giovedì, perché oggi il Dottore, Alessio Salucci e Luca Marini si sono ritrovati ancora una volta a Misano.

Meno di due settimane fa qui ha salutato per l’ultima volta il pubblico di casa. Si è svestito dei guanti e del casco dinanzi ai suoi irriducibili fan, per l’ultimo Gran Premio da pilota MotoGP. Ma il layout adriatico ospiterà ancora a lungo le uscite in pista di Valentino Rossi. Infatti stamane ha effettuato diversi giri di pista al volante della Ferrari GT3 del team Kessel in vista della prossima edizione della 12 Ore del Golfo. Il 42enne parteciperà per la terza volta all’esclusiva gara endurance che si terrà l’8 gennaio 2022 sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti.

L’edizione 2022

La tradizionale gara endurance GT, suddivisa in due parti di sei ore, si è svolta per la prima volta sull’iconico circuito di Abu Dhabi nel gennaio 2012. L’edizione 2021 si è tenuta in Bahrain, con Valentino Rossi & Co. che hanno concluso al 3° posto nella categoria PRO-Am. “Mentre il mondo torna gradualmente alla normalità, nel gennaio 2022 abbiamo in programma di celebrare la nostra decima edizione con un evento memorabile sfruttando l’esperienza di anni e nuove idee”, ha affermato Andrea Ficarelli, direttore del promotore della gara Driving Force Events. “Non vediamo l’ora di avere di nuovo una griglia completa e di pubblicare la nostra lista di iscritti preliminare nelle prossime settimane“. E nella lista non mancherà il nome di Valentino Rossi.

