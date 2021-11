MotoGP, Fabio Quartararo: bonus + premi per il titolo mondiale

Il neo campione MotoGP Fabio Quartararo ha ricevuto in regalo una Yamaha YXZ 1000R. A fine anno intascherà un bonus e potrebbe aggiudicarsi una BMW.

A Portimao ci arriva con il titolo MotoGP sotto il braccio, ma non sarà una semplice passerella per Fabio Quartararo. L’obiettivo è provare il colpaccio del Triple Crown, aggiudicandosi anche il Mondiale Costruttori e per Team. Yamaha ha un vantaggio di 13 punti nella classifica a squadre, mentre è seconda in quella costruttori a 12 punti dalla Ducati. “Ora che non devo più pensare a qualifiche e punti, posso tornare alla mentalità che avevamo quando siamo arrivati ​​qui all’inizio dell’anno. Il nostro obiettivo è tornare primi, perché abbiamo ancora il titolo Team e Costruttori per cui lottare“.

Soldi e premi per il campione

Negli ultimi giorni Fabio Quartararo ha ricevuto un “pacco” sorpresa dalla Casa di Iwata. Un primo premio per la conquista del titolo piloti con cui si è subito dilettato tra le montagna di Andorra. Si tratta di una Yamaha YXZ 1000R, il side by side più veloce del marchio dei tre diapason, con motore tre cilindri da 998 cc e una potenza di 104 CV. Un gioiello da 27mila euro con ruote da 29 pollici e sospensioni ricalibrate per affrontare al meglio ogni tipo di sterrato. L’esordio con l’SxS non è però andato nel migliore dei modi per il campione MotoGP che ha rimediato la foratura di una gomma come testimoniato su Instagram.

Ma le sorprese non finiscono qui per Quartararo. In arrivo anche un lauto bonus economico per la vittoria iridata che intascherà a fine anno. L’importo resta noto alle due parti, magari in attesa di conoscere anche l’esito delle classifiche Costruttori e per Team. A quel punto sarebbe un colpo per il 22enne di Nizza. Infine a Valencia potrebbe aggiudicarsi una BMW M5 CS del valore di 200mila euro. Ogni anno il marchio tedesco regala una speciale vettura sportiva al pilota che ha fatto meglio nelle qualifiche. Anche in questo caso se la giocherà con Pecco Bagnaia, ma Fabio è in netto vantaggio…

