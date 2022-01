Valentino Rossi, primo allenamento del 2022 al Ranch

Valentino Rossi ritorna al Ranch di Tavullia per il primo allenamento del 2022. Ma per il campione si tratta di una preseason inedita.

Valentino Rossi ritorna ad allenarsi al Ranch di Tavullia insieme ai ragazzi dell’Academy. Dopo un breve periodo di autoisolamento per cause sanitarie risale in sella alla sua Yamaha flat track. E’ una preseason un po’ sui generis per nove volte campione del mondo che non parteciperà alla prossima stagione di MotoGP. Dopo 26 anni nel Motomondiale si cambia registro e il veterano correrà nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe con Audi Wrt. Ma l’amore per le due ruote resta nel suo Dna e continua ad allenarsi con la stessa passione del passato.

Lascia in eredità il suo team VR46 che esordirà per il primo anno in classe regina. La line-up piloti sarà formata da Luca Marini e Marco Bezzecchi, ma probabilmente rivedremo Valentino Rossi nel paddock a dispensare consigli e a monitorare la situazione. Intanto si rafforza ulteriormente il legame con Ducati. Infatti non solo la squadra del Dottore adotterà le Desmosedici GP, ma ha deciso di legare l’esordio nelle corse automobilistiche con la Casa degli anelli (proprietaria di Ducati).

Fino alla scorsa estate si pensava che il pesarese potesse chiudere la carriera in sella ad una Rossa. Ma i risultati poco entusiasmanti ottenuti nella parte di campionato lo hanno spinto ad annunciare l’addio. I vertici di Borgo Panigale hanno lasciato carta bianca sulla scelta dei piloti per la stagione 2022 nel nuovo team satellite. “Penso che Valentino non sia sostituibile, perché è un pilota iconico – ha commentato Paolo Ciabatti -. Posso pensare che solo Giacomo Agostini ai suoi tempi fosse così famoso anche al di fuori delle corse“. Lo show ne risentirà in parte, ma la storia della MotoGP andrà avanti anche senza di lui. “Abbiamo molti giovani piloti che sono super veloci, ogni gara è divertente… Ma Valentino ci mancherà“.