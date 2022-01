Valentino Rossi ha prenotato il teatro Rossini di Pesaro per il 24 o 25 febbraio, ma serve il permesso di agibilità. Sarà un evento riservato solo a 80 persone su invito.

Valentino Rossi prenota l’intera sala del teatro Rossini di Pesaro per il 24 o 25 febbraio. Ma non ci sarà posto per i fan, solo per 80 invitati d’eccezione. Secondo quanto riporta ‘Il Resto del Carlino’ il campione di MotoGP presenterà il suo anno “accademico” 2022 sulle quattro ruote. Ma prima si attende il via libera della commissione dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco, perché la struttura è sottoposta a ristrutturazione.

Servirà quindi un certificato di agibilità per dividere il teatro in due sezioni: quella alta dove si stanno tenendo i lavori e quella bassa che potrebbe ospitare gli eventi. L’assessore alla cultura Daniele Vimini conferma la notizia. “Noi saremmo ben felici di dire sì al nostro campione per un evento di cui non conosco i particolari“. I presupposti per poter usufruire del teatro ci sono tutti, ma l’ultima parola spetta ai tecnici: “Non vogliamo forzare la mano ai tecnici“, per prima cosa si dovrà dare posto alla sicurezza.

Il primo via libera all’evento organizzato da Valentino Rossi dovrà arrivare dall’ufficio tecnico del Comune. Poi sarà la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ad effettuare un sopralluogo, per stabilirà il piano di sicurezza e le modalità di accesso al teatro. La riunione è fissata per il 23 febbraio che darà una risposta al campione di Tavullia. L’ipotesi è che voglia presentare i suoi programmi futuri dopo l’addio alla MotoGP. Dall’impegno nel Fanatec GT World Challenge Europe con Audi al suo nuovo team Mooney VR46 Racing Team. Adesso non resta che attendere l’ok delle istituzioni locali.