Pecco Bagnaia avrà il sostegno di amici, familiari, del suo staff tecnico e del maestro Valentino Rossi nel weekend di MotoGP a Valencia. A scommettere sul pilota piemontese è stato però Alessio Salucci, che lo ha avvicinato per la prima volta a Brno nel 2013. Aveva un braccio fasciato a seguito di una caduta e nel volto rabbia e tristezza per la mancanza di risultati nel suo anno di esordio in Moto3. Il gruppo VR46 ha puntato su di lui portandolo in Academy e offrendogli un posto nello Sky Racing Team, prima di scegliere una soluzione migliore.

Bagnaia inizia in sordina

Meno di un decennio dopo Pecco Bagnaia è vicino alla conquista del suo secondo mondiale. La prima sessione di prove libere MotoGP vede Pecco Bagnaia fuori dalla top-10. Alessio ‘Uccio’ Salucci ha guardato con attenzione la prestazione del suo pilota Ducati. “L’ho visto guidare bene soprattutto nell’ultimo run, non penso che abbia cambiato la soft davanti, una gomma che non va bene. Deve stare tranquillo, affrontare questo weekend facendo finta che sia un turno normale, bisogna fare tutto uguale a prima“.

Le vigilie iridate di Valentino Rossi

Il team director del Mooney VR46 Racing Team ha assaporato molte di queste vigilie iridate al fianco di Valentino Rossi, conosce bene le emozioni in fermento. “Quando ti giochi un Mondiale è tutto amplificato, aleggia nell’aria un po’ di nervosismo, la posta in gioco è alta. Valentino è una persona particolare, era lui che tranquillizzava noi. La mattina prima di giocarsi il titolo faceva fatica ad alzarsi, mentre molti altri non dormono“, ricorda ‘Uccio’. “Quindi viveva queste situazioni con massima serenità, la trasmetteva anche a noi e tutto era più facile. Spero che Pecco possa avvicinarsi a questo atteggiamento, è sempre in contatto diretto con Vale, anche nelle gare fuori Europa. Tra l’altro Vale stasera arriverà qua e sicuramente gli potrà dare un buon supporto“.

Primo titolo MotoGP per la VR46 Academy

La presenza di Valentino Rossi nel paddock MotoGP di Valencia era programmato da mesi, approfittando della fine degli impegni stagionali sulle quattro ruote. Vuole dare manforte a Pecco Bagnaia in un giorno per lui memorabile, ma anche agli altri ragazzi della VR46 Riders Academy. “I consigli di Valentino sono importantissimi, non solo adesso, ma dal 2014. Gli è sempre stato vicino, così come a tutti i ragazzi dell’Academy e a noi. Siamo un gruppo fighissimo – sottolinea Alessio Salucci -, perché anche i ragazzi dell’Academy li vedi battagliare in pista e poi la sera li vedi ridere e mangiare insieme. Non è una cosa facile, ma ci stiamo riuscendo“.

Cosa è cambiato in Pecco Bagnaia dopo la gara del Sachsenring, quando il gap da Fabio Quartararo ha raggiunto il picco massimo di 91 punti? “Pecco ha fatto la differenza da quando ha iniziato a tranquillizzarsi un po’, cercando di essere più sicuro di se stesso. Ha fatto un inizio dell’anno davvero difficile, poi ad un certo punto anche a casa si è rilassato, ha preso consapevolezza del suo potenziale, della sua guida, della sua moto e dello staff tecnico. A quel punto ha iniziato a vincere le gare e fare quello che tutti abbiamo visto“.