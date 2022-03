Valentino Rossi, pace fatta con Biaggi e Stoner: “Ci siamo anche visti…”

Per Valentino Rossi è la prima stagione MotoGP da spettatore, ma è anche il suo primo anno da papà. La nascita della piccola Giulietta ha portato nuovi stimoli nella vita privata e presto anche in pista avremo a che fare con nuove emozioni. Dall’1 al 3 aprile sarà in azione con la sua Audi R8 GT3 a Imola per la sua prima gara nel Fanatec GT WCE. In questi giorni ne approfitta per lavorare nel suo ufficio VR46 e restare vicino alle neonata: “È tranquilla come me e Francesca. La desideravo, sono abbastanza grande, era anche il momento giusto“.

Valentino Rossi e le coincidenze della vita

Sembra un magica coincidenza il suo arrivo a pochi mesi di distanza dall’addio al Motomondiale e nel giorno dell’esordio in MotoGP del suo nuovo team Mooney VR46. E quando ha deciso di smettere ha avuto la notizia che Francesca Novello fosse incinta. Il primo Gran Premio da non protagonista, quello del Qatar, l’ha guardato dall’ospedale e nel giorno in cui è nata ha tenuto persino un test a Imola con la sua nuova squadra Wrt. “Sono tornato in ospedale il sabato mattina e ho guardato le prove con Giulietta in braccio“. Tra una settimana inizia la nuova avventura con le auto, in pista ci saranno 52 auto e 150 piloti: “Restare a casa senza far nulla sarebbe stato devastante dopo 26 anni”, ha ammesso a ‘Il Giornale’. “Sono curioso di vedere quello che riuscirò a fare… In fondo nasco come pilota di auto, ero sui kart da bambino, poi sono passato alle moto. Per fortuna“.

Il Dottore senza MotoGP

Valentino Rossi non ha ancora metabolizzato l’addio alla MotoGP, ma nulla si può fare contro l’avanzare del tempo. “A quarant’anni non hai più gli istinti omicidi di quando ne avevi venticinque… Una decina di anni fa mi sono chiesto se ritirarmi da campione del mondo o quando non ne potevo più“, optando per la seconda soluzione. Al momento nessuna ipotesi di collaudatore, il Motomondiale è un capitolo chiuso in veste di pilota: “Quando sali su una MotoGP bisogna farlo con un obiettivo perché è una moto brutale che va fortissimo e non ha senso andare al 75%. La MotoGP non mi manca“. Ma presto ritornerà nel paddock per fare visita alla sua squadra in qualità di Team Owner: il ritorno è previsto per il Gran Premio d’Italia al Mugello. “Sarà un po’ difficile, perché devono mettermi da qualche parte, non posso stare senza fare nulla“.

Valentino Rossi e gli ex rivali

Dopo l’ultima gara a Valencia si è riavvicinato ai suo storici rivali. Jorge Lorenzo invitato al Ranch per la 100 Km dei Campioni, parole distensive con Max Biaggi e Casey Stoner che gli scrive messaggi dall’Australia: “Mi chiede della bambina, ci siamo anche visti… E mi sono persino riavvicinato a Max, ora ci salutiamo, parliamo bene l’uno dell’altro“. All’inizio non fu certo facile la convivenza in pista con il Corsaro che si è visto spodestato da un giovane Valentino Rossi alle prime armi… “Io non ero nessuno e lui era il numero uno in Italia e uno dei più forti al mondo e ho cominciato a rompergli le scatole. Ero una carogna (ride). Ma adesso tutto è passato, ci siamo riavvicinati. È stata una bellissima rivalità sportiva“.

