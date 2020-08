Valentino Rossi: “Maro e Bez sono pronti per la MotoGP”

Valentino Rossi soddisfatto dei risultati ottenuti dagli allievi della VR46 Academy: "Maro e Bez pronti per la MotoGP. Ho rubato David e Idalio...".

Gli allievi di Valentino Rossi hanno ricominciato alla grande il Motomondiale posto lockdown. Suo fratello Luca Marini, tra i primi a tornare in moto dopo la quarantena grazie alla disponibilità del Ranch di Tavullia, ha ottenuto una vittoria e un podio a Jerez. Un altro podio a Marco Bezzecchi e uno a Celestino Vietti, con Andrea Migno che ha ottenuto un incoraggiante 4° posto. Ciliegina sulla torta, il podio del Dottore in MotoGP a Jerez, che ha confermato lo stato di grazia della VR46 Academy.

Senza contare le ottime prestazioni di Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, rovinate dalla rottura del motore nella seconda parte di gara. “Lavorare con Valentino è meraviglioso“, ha detto il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini. “Penso che siamo davvero fortunati, io e tutti i ragazzi dell’Accademia, ad avere una figura così importante al nostro fianco. È una fonte di ispirazione e ha un’incredibile esperienza“. Dopo il titolo iridato conquistato dallo Sky Racing Team VR46 con Pecco Bagnaia, ci proveranno un’altra volta in Moto2, anche se non è da sottovalutare Celestino Vietti in Moto3. “Possiamo sempre chiedergli e rivolgerci a lui se abbiamo bisogno di consigli – ha aggiunto Luca Marini in una live sui social -. Può fare riferimento alla sua esperienza passata e darci sempre quel qualcosa in più che sarà sicuramente di grande aiuto“.

Il Dottore promuove l’Academy

Dal canto suo Valentino Rossi non può che essere pienamente soddisfatto del suo gruppo, come dimostrato nell’abbraccio con il fratello Luca nel parco chiuso. “Il livello tecnico è molto alto, tanto che ho rubato David (Munoz, ndr) e Idalio (Gavira, ndr). Entrambi ora lavorano per me. Penso che abbiamo la migliore coppia di piloti… Luca è mio fratello, ma ha un carattere completamente diverso da me. È molto più chiuso. D’altra parte, pensa a tutti i dettagli, in questo mi assomiglia. Penso che abbia il potenziale per entrare in MotoGP. È molto veloce e coraggioso“.

Ma anche Marco Bezzecchi non scherza e tra i due sarà una bella e onesta sfida fino al termine di questo Motomondiale. Difficilmente si aprirà qualche spiraglio per la classe regina nel 2021, crederci è un obbligo. “Bez è un personaggio più sexy. A volte dobbiamo calmarlo, ma è anche molto veloce e di talento, può vincere ed entrare in MotoGP – ha sottolineato Valentino Rossi -. Siamo molto orgogliosi dei nostri piloti”.

