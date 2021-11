Valentino Rossi ‘Legend MotoGP’: sorpresa al Galà del Motomondiale

Valentino Rossi insignito del titolo di 'Legend MotoGP' al Galà del Motomondiale. La premiazione arriva dalle mani del boss della Dorna Carmelo Ezpeleta.

La domenica di Valencia non si conclude con la gara al Ricardo Tormo di Valencia. E’ una serata particolare che prosegue con i FIM MotoGP Awards, il Galà del Motomondiale. Al centro dell’attenzione ancora una volta c’è Valentino Rossi, accolto da Carmelo Ezpeleta, boss della Dorna. Il campione di Tavullia viene insignito del titolo di Legend, onorificenza finora riservata a 31 piloti. Ma per la prima volta viene assegnata nel giorno stesso del ritiro.

Il discorso di Ezpeleta

Valentino Rossi in abito elegante sale con il suo volto ancora da fanciullo, quasi incredulo e spaesato. Prende la parola Carmelo. “Abbiamo iniziato nel 1996 insieme, in Malesia abbiamo scoperto un ragazzo che avrebbe reso fantastica la sua storia e la nostra storia. E’ stato fantastico tutto quello che abbiamo fatto e che ci siamo detti. Prima di tutto è stato un pilota incredibile. Anche ieri quando la gente parlava di un pilota di 42 anni, lui era vicino a Fabio Quartararo e ha meritato la Q2. E poi la personalità, il suo modo di essere. Con lui abbiamo creato la Safety Commission, uno strumento importante per la sicurezza di tutti i piloti“.

L’epilogo del Dottore

Diventa ufficialmente leggenda della MotoGP, un premio che è una sorpresa per Valentino Rossi. “Aver fatto 26 anni così, ho sempre pensato a questo giorno come un incubo. La fine di una lunga carriera, ma alla fine sono molto contento. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, perché mi hanno regalato un giorno indimenticabile e mi sono anche divertito. Una grande carriera che però è stata sempre un piacere“. Conclude Carmelo Ezpeleta: “Ritorna presto e vieni da noi portandoti quella creatura che arriverà nella tua vita. Da stasera lui è leggenda“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri