Valentino Rossi, festa al Ranch: la prima moto di Giulietta

Era l’agosto del 2021 quando Valentino Rossi ha annunciato ufficialmente che sarebbe diventato papà. Una notizia apparsa sui social a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa al Red Bull Ring con cui informava al mondo intero l’addio alla MotoGP al termine di quella stagione. Il 4 marzo 2022 è nata la piccola Giulietta nel reparto maternità dell’ospedale di Urbino, tra il calore di familiari, amici e dei tanti tifosi che non hanno mai smesso di seguire il Dottore.

Valentino Rossi da Valencia al party

A distanza di un anno al Ranch di Tavullia Valentino Rossi e mamma Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il primo compleanno di Giulietta. L’ex pilota MotoGP è arrivato in fretta e furia da un test con la BMW M4 GT3 tenutosi a Valencia, ai preparativi ci ha pensato la sua dolce metà. Palloncini rosa e rossi, addobbi floreali e primaverili, foto di rito, un’atmosfera dolce e lieta riservata a poche persone. “Il tuo primo compleanno amore“, ha scritto Francesca in un post sui social. Tra i tanti regali anche la prima moto rigorosamente di colore rosa per la figlia del pluricampione, a dispetto delle speranze di mamma e dei nonni affinché non diventi una pilota…

La presentazione del team VR46

Lunedì 6 marzo sarà un’altra giornata importante per Valentino Rossi che presiederà alla presentazione del Mooney VR46 Racing Team. Per il secondo anno consecutivo a guidare le Ducati Desmosedici GP ci saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi. Reduci da una prima buona stagione MotoGP, in cui ha collezionato una pole e un secondo posto, la squadra di Tavullia vuole puntare alla prima vittoria. Sarà Alessio Salucci a reggere il timone di un progetto davvero ambizioso, al fianco del team manager Pablo Nieto e di uno staff di tecnici e meccanici di grande spessore e con un anno di esperienza in più sulle spalle. Il fratello minore Luca Marini ha chiuso i test preseason di Valencia e Sepang con il miglior crono: un bel biglietto da visita che lascia intendere le intenzioni del team VR46.