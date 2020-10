Valentino Rossi e Uccio positivi: colpa del compleanno di Francesca?

Pol Espargaró sulla positività al Covid-19 di Valentino Rossi: "Se vuoi correre non vai ai compleanni". Il riferimento è alla festa di Francesca Novello.

La notizia della positività al Covid-19 di Valentino Rossi ha scombussolato il paddock della MotoGP. A cinque gare dalla fine del Mondiale risultare contagiati significare dover saltare almeno due GP, come già capitato a Jorge Martín. Specie se gli eventi in calendario sono consecutivi. Impossibile restare indifferenti, dal momento che la bolla costruita dalla Dorna rischia di mostrare qualche crepa. Infatti il tampone effettuato martedì ha dato esito negativo e il campione di Tavullia sarebbe potuto partire per Aragón. Solo giovedì ha svolto un doppio esame per decisione personale e solo il secondo ha dato esito positivo.

Il party per Francesca

Anche il suo amico inseparabile Alessio Salucci è rimasto contagiato. Il sospetto è che entrambi si siano potuti infettare in occasione della festa del 27° compleanno di Francesca Sofia Novello, la dolce metà di Valentino Rossi. A sottolineare questa eventualità è il pilota KTM Pol Espargaró. “Ognuno ha la responsabilità personale di riconoscere che il rischio esiste” ha dichiarato, come riporta Motorsport.com. “Chi vuole correre non può andare a compleanni o feste private. A casa non vedo amici, né frequento ristoranti o altro. Sono solo con mia moglie e mia figlia, prendo precauzioni estreme. Mi lavo le mani 30 volte al giorno e indosso sempre una mascherina“.

Addio sogno mondiale

Dopo tre zeri consecutivi e due gare che dovrà saltare, cui si aggiunge la rottura del motore a Jerez, Valentino Rossi dice definitivamente addio al titolo MotoGP. In una stagione dove tutto era possibile, il 41enne della Yamaha ha perso una grande occasione per inseguire il sogno del decimo titolo mondiale. “Chi subisce il maggior danno è il pilota che si infetta, perché non poter correre è la cosa peggiore che ci possa capitare“, ha aggiunto Pol Espargaró. “Ha perso ogni possibilità di combattere per il Mondiale, perché sicuramente salterà due gare“.

Foto: Instagram Stories @valeyellow46