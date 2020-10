MotoGP, Aragón: i nuovi orari del 17/10! Diretta Sky/DAZN, differita TV8

Ci avviamo verso un sabato di qualifiche al MotorLand Aragón: attenzione, cambiano gli orari! Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

In archivio la prima giornata al MotorLand Aragón, si va verso il sabato di qualifiche. Si riparte da Maverick Viñales in vetta in MotoGP, Fabio Di Giannantonio il migliore in Moto2, Raúl Fernández vola in Moto3. Attenzione agli orari, perché ci sarà qualche cambiamento sia per le FP3 di sabato che per i warm up di domenica, viste le basse temperature mattutine. La diretta del Gran Premio di Aragón sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare solamente in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Sabato 17 ottobre

9.30-10.10 Moto3 Prove libere 3

10.25-11.10 MotoGP Prove libere 3

10.25-12.05 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 18 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 17 ottobre

16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 18 ottobre

16.20 Differita Moto3 Gara

17.40 Differita Moto2 Gara

19.20 Differita MotoGP Gara