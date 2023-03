Si avvicina l’ora X della MotoGP, ecco com’è la vigilia dei piloti

C’è chi si allena in mountain bike come Marc Marquez, chi con la bici da corsa come suo fratello Alex e chi va a passeggiare sulla spiaggia con la fidanzata come Enea Bastianini. Ultimi momenti di relax per i piloti di MotoGP prima del week-end di gara. Molti di loro sono attivissimi sui social ed hanno postato foto e video.

Questa settimana, appena prima di raggiungere Portimao, Fabio Quartararo è andato allo stadio a vedere il Barcellona. Jack Miller ha annunciato attraverso i suoi social che a settembre diventerà papà: sua moglie Ruby è in dolce attesa. La coppia ha mostrato un’immagine dell’ecografia. Luca Marini invece ha presentato su Instagram l’account del suo Fans Club ufficiale. Ha condiviso il reel del proprio Fans Club anche Franco Morbidelli: i suoi tifosi gli sono sempre vicini, anche nei momenti più difficili. Maverick Vinales ha fatto una bella pedalata con la bici da corsa così come hanno fatto anche Jorge Martin ed Alex Rins. Il ciclismo è uno tra gli sport più praticati dai piloti di MotoGP.

Gara di casa per Miguel Oliveira che è andato a Portimao con sua madre facendo guidare lei. Si è poi dedicato alle varie iniziative organizzare per i tanti fans portoghesi.

Non è dato sapere cosa abbia fatto Pecco Bagnaia che ha postato solo nelle stories solo la pubblicità di uno sponsor e l’immagine dell’arrivo in autodromo. Si sono limitati a stories prettamente commerciali anche altri piloti.

