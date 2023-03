Cardo System, il comunicatore che collega fino a 15 motociclisti

Il nuovissimo comunicatore mesh di Cardo è il primo del settore ad offrire un piano di servizio basato su vari livelli upgrade, consentendo così ai motociclisti di adattare l’esperienza di comunicazione ogni volta che lo desiderano. Il nuovo PACKTALK CUSTOM offre le stesse prestazioni di PACKTALK con tre livelli di abbonamento che presentano diverse funzionalità. Cardo Systems, leader di mercato globale nei sistemi di comunicazione wireless per gli sport motoristici, si è aperto alla personalizzazione delle funzioni con il nuovissimo PACKTALK CUSTOM. Disponibile a un prezzo medio di € 279,95, il servizio di comunicazione mesh di Cardo offre piani di abbonamento Pay-Per-Feature, consentendo ai motociclisti di ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno ed escludere tutto quello che non necessitano.

Comunicazione personalizzata

Basato sul popolare PACKTALK EDGE, PACKTALK CUSTOM è il primo comunicatore wireless per casco del settore che consente ai motociclisti di personalizzare la propria esperienza di comunicazione con il casco selezionando tra tre offerte di abbonamento sull’app Cardo Connect: SILVER, GOLD e PLATINUM. Il PACKTALK CUSTOM presenta tantissime funzionalità quali la comunicazione dinamica Mesh di seconda generazione di Cardo, la tecnologia Bluetooth 5.2, gli aggiornamenti Over-The-Air o un design completamente waterproof. Le funzionalità che si possono aggiungere all’interno di ogni pacchetto Pay-Per-Feature includono la condivisione di musica, profili audio, l’Universal Bluetooth Intercom, il comando vocale e altro ancora.

Lavoro di squadra

“PACKTALK CUSTOM è il risultato del lavoro del nostro team che ha ascoltato i desideri dei motociclisti di tutto il mondo, poiché le loro richieste sono estremamente diverse fra loro“, ha affermato Alon Lumbroso, amministratore delegato di Cardo Systems. “Siamo estremamente orgogliosi di continuare a innovare il settore con soluzioni pionieristiche e assolute novità quale il PACKTALK CUSTOM”.

Caratteristiche tecniche

Disponibile a € 279,95, il Cardo PACKTALK CUSTOM viene fornito con le seguenti caratteristiche. Comunicazione mesh dinamica di seconda generazione; design impermeabile all’acqua IP67. Possibilità di connettersi fino ad un massimo di 15 motociclisti con una portata da pilota a pilota fino a 1,6 chilometri. Altoparlanti HD da 40 mm. Gli aggiornamenti software Over-The-Air eliminano la necessità di cavi o adattatori WiFi. Tecnologia Bluetooth 5.2. Inoltre 13 ore di conversazione con ricarica rapida (20 minuti forniscono 2 ore di conversazione), 2 anni di garanzia.

I pacchetti disponibili

Disponibile un upgrade del PACKTALK CUSTOM selezionando uno dei tre pacchetti di abbonamento Pay-Per-Feature: ARGENTO, a partire da € 2,99 mensili / € 19,99 annuali. GOLD, a partire da € 4,99 mensili / € 29,99 annuali. PLATINUM, a partire da € 6,99 mensili / € 39,99 annuali

Le caratteristiche principali della formula SILVER includono quanto previsto nel pacchetto base con l’aggiunta della condivisione della musica, profili audio e composizione rapida. I motociclisti alla ricerca di maggiori funzionalità potranno optare per la GOLD che presenta l’Universal Bluetooth Intercom e una connessione ad un secondo canale. Chi desidera il massimo potranno effettuare un ulteriore upgrade al PLATINUM che include tutte le funzionalità dei livelli inferiori oltre ai comandi vocali e la modalità eco.

PACKTALK CUSTOM utilizza l’app Cardo Connect con Apple Pay e/o Google Pay. Questo per offrire ai motociclisti la possibilità in qualsiasi momento di effettuare un upgrade e/o ridurre le funzionalità. Basta connettersi all’app, scegliere il pacchetto e godersi le funzionalità desiderate. Quando si passa da un livello di abbonamento superiore ad uno inferiore, le funzionalità del livello superiore rimarranno per tutto il ciclo di fatturazione. Il downgrade verrà implementato a partire dall’inizio del nuovo ciclo di fatturazione. Quando si passa da un livello di abbonamento inferiore ad uno superiore, le funzionalità verranno automaticamente applicate a PACKTALK CUSTOM. Verrà emesso un credito per l’abbonamento di livello inferiore non utilizzato.

Compatibilità e ordinazioni

Il PACKTALK CUSTOM è anche compatibile con accessori selezionati del PACKTALK NEO come il secondo kit per casco Kit 40mm HD e il secondo Kit per casco JBL. Il nuovo PACKTALK CUSTOM ha un prezzo consigliato di € 279,95. Sarà disponibile da aprile presso i rivenditori o sarà possibile pre-ordinarlo direttamente qui a partire dall’8 marzo.