A poche ore dall’inizio del campionato MotoGP 2023 Jorge Lorenzo fa un bilancio prestagionale. Ducati parte da grande favorita, ma non mancheranno le sorprese. Pecco Bagnaia è il pilota da battere, ma occhi puntati su Enea Bastianini e Jorge Martin. Mai escludere Marc Marquez dalla lista dei favoriti, Aprilia è pronta a puntare in alto e il duo Marini-Bezzecchi potrebbe andare oltre le aspettative.

Ducati favorita per il titolo MotoGP

Il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo sarà impegnato ancora una volta nei panni del commentatore tecnico per Dazn. In un’intervista al giornale spagnolo ‘Marca’ rimarca il ruolo di Ducati in questo Mondiale, dopo la vittoria dell’ultimo titolo iridato e la conquista della ‘Triple Crown’. “Sarà una stagione molto rossa, non hanno fatto una grande rivoluzione e questo può essere un punto a favore“. All’inizio del 2022 hanno perso terreno nelle fasi iniziali, con i piloti del team factory che hanno dovuto fare marcia indietro al termine dei test invernali. Pecco Bagnaia ha dovuto fare un piccolo step indietro sulla specifica di motore, quindi ritrovare tutti gli assetti ideali prima di poter cominciare l’avanzata con la Desmosedici GP. “Quest’anno non farà lo stesso errore. In questo momento, la Ducati è sicuramente la moto più completa“.

Gli outsider 2023

Ducati non veste solo di rosso, Jorge Martin potrebbe stupire dopo un’annata MotoGP 2022 fra alti e bassi. Sul giro secco si è mostrato coriaceo, con cinque pole, meno sul passo gara, raccogliendo solo quattro podi. “Gli manca un po’ di sicurezza e un po’ di costanza – sottolinea Jorge Lorenzo -. Ha grandi inizi di gara, ma deve capire come restare costante dopo i primi dieci giri, spendere un po’ meno energie e meno gomme. Potrebbe essere la rivelazione di quest’anno, Bagnaia ci sarà, Quartararo, Bastianini miglioreranno“. Occhi puntati anche sul Mooney VR46 Racing Team, già veloci nei test preseason. “Miglioreranno anche Luca Marini e Marco Bezzecchi“.

Occhio a Marc Marquez

Honda è ancora indietro sullo sviluppo tecnico della RC-V 2023, ma Marc Marquez è ritornato in splendida forma. Senza ulteriori aggiornamenti sarà difficile per il pluricampione MotoGP tenere il passo delle Ducati Desmosedici. “È ancora il pilota più completo, il più coraggioso, quello con la migliore condizione fisica, il più forte e quello che rischia di più. E’ una bestia, ma la moto deve aiutarlo“, prosegue l’ex compagno di box. “Non si vince camminando, serve una moto, magari non la migliore, ma che sia vicina alle migliori“. L’infortunio di Jerez nel 2020 gli è costato almeno due titoli iridati, in sua assenza HRC è andata in tilt nell’evoluzione. “Sembra incredibile che una fabbrica così forte, con il budget più alto in griglia, non ci sia riuscita per così tanti anni. Speriamo trovino la giusta strada, altrimenti è probabile che Marc vada in un’altra fabbrica“.

