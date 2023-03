Samuele Cavalieri, parte la sfida Aprilia nella Superbike giapponese

Samuele Cavalieri è stato accolto come una star in Giappone. L’Aprilia Japan è molto felice di avere un pilota italiano presente come wild-card All Japan Road Race Championship con il team Tatara. La sua presenza suscita grande interesse. Samuele nel 2020 era stato Vice-Campione Italiano Superbike proprio dietro al tester Aprilia MotoGP Lorenzo Savadori e questa cosa è particolarmente apprezzata dai giapponese. E’ singolare come tanti in Italia alcuni vedano il Giappone come la patria del motociclismo mentre i nipponici considerino l’Italia come un’eccellenza assoluta a livello di moto e piloti.

“Ho trascorso le prime giornate da turista a Tokio ed è veramente bello – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – Ora sono a Motegi, in circuito. Va tutto molto bene. Non ho ancora provato la moto ma sembra tutto in ordine. Venerdì e sabato giriamo. L’unica cosa negativa è che il meteo che al momento non è il massimo. Questi test mi serviranno per capire la moto che di base è come quella dell’Italiano l’unica cosa è che ho la centralina APX e le gomme Bridgestone e sono un po’ da capire.

In più il regolamento è abbastanza diverso da quello del Campionato Italiano Superbike perché qua gli altri team possono usare la moto full Superbike come quella del Mondiale Superbike noi invece dobbiamo correre con quella in versione Stock quindi dovremo capire a che punto siamo rispetto alle altre moto. Abbiamo due giorni di test per questo e non vedo l’ora di scendere in pista. Spero nel bel tempo anche se le previsioni mettono alcune ore di pioggia. Ci tengo ancora una volta a ringraziare tanto Aprilia per questa bellissima opportunità”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto social Aprilia Giappone