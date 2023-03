Moto2 senza Ai Ogura: il vice-campione 2022 salta il GP Portimao

Si complica già la storia per uno dei protagonisti della Moto2. Ai Ogura, vice-campione in carica, non sarà infatti tra i piloti al via in questo primo GP del 2023. Bruttissima notizia per l’alfiere Honda Team Asia che, dopo aver saltato tutti i test invernali tra Jerez e Portimao per infortunio a causa di un incidente in motocross. Ogura si è prontamente operato al polso lesionato, ma bisogna rimandare l’esordio in quella che sarà una stagione molto lunga. Dopo l’annunciato forfait dell’esordiente Izan Guevara, il Mondiale Moto2 2023 scatterà quindi anche senza Ai Ogura.

L’obiettivo sarebbe presentarsi al via per il GP Argentina, in programma tra appena una settimana, ma tutto dipenderà dal suo recupero. Senza dimenticare il successivo OK dei medici, che dovranno valutare se è in grado di correre oppure no. “Alcune settimane fa sono caduto in allenamento e mi sono infortunato il polso sinistro” ha spiegato Ai Ogura. “Serve un recupero più lungo di quanto mi aspettassi. Preferisco non correre rischi e non disputare questo GP per essere pronto il più presto possibile.” Honda Team Asia deve quindi rinunciare subito al suo vice-campione, presentandosi a Portimao con il solo Somkiat Chantra.

Non è una bella notizia per l’inizio della nuova stagione. “Abbiamo lavorato duramente durante l’inverno con i nostri piloti. Abbiamo anche svolto test privati per essere pronti per il nuovo anno. Ma Ogura si è infortunato nel periodo di preparazione” ha commentato amaro il team manager Hiroshi Aoyama. “Il lato positivo è che l’intervento al polso sinistro è andato bene ed il recupero procede. Speriamo di rivederlo in azione il più presto possibile.” Come detto si spera di ritrovare Ogura in Argentina, ma il programma è ancora tutto da definire.

Foto: Idemitsu Honda Team Asia