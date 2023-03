MotoGP, Marc Marquez: “Sarà una stagione molto lunga”

Marc Marquez arriva alla prima gara di Portimao con una forte motivazione, anche se dovrà fare i conti con i limiti della Honda RC-V. Dopo tre stagioni complicate dagli infortuni, la forma fisica è ritornata eccellente, ma potrebbe non bastare contro la forza tecnica di Ducati e dei marchi rivali. Non prevede un inizio di campionato in discesa, gli uomini HRC hanno ancora molto da fare per riportare la moto alle posizioni di testa. Dal canto suo il sei volte campione MotoGP riparte con estrema fiducia e proverà a distillare il massimo dalle circostanze attuali.

Marc Marquez all’esame 2023

È onesto e ammette che la preseason non ha rilasciato buone sensazioni. “La mia intenzione è lottare per il massimo in questa stagione, ma anche essere un po’ realista. L’anno è molto lungo, devi essere realista in ogni momento. E la prima gara non sembra delle migliori, ma vedremo“. In un’intervista a Radioestadio spiega che la priorità assoluta è remare tutti insieme nella stessa direzione per uscire fuori dal tunnel e abbandonare l’ultimo posto nella classifica costruttori maturato nel 2022. “In questo momento bisogna essere uniti, dare il 100% con quello che abbiamo, continuare a lavorare ognuno nel proprio campo. L’elettronica, il motore, la ciclistica, per ottenere qualcosa in più. Non è il momento di arrabbiarsi, ma di essere più uniti che mai per ottenere il massimo“.

Una lunga stagione in MotoGP

Una situazione complicata quella della Honda, generata dalla sua lunga assenza per l’incidente di Jerez 2020. La squadra sembra aver accusato uno stato di shock tecnico e non solo, neppure il suo rientro è bastato a ritrovare la bussola dello sviluppo. Dopo una lunga scia di vittorie, record e ben sei titoli iridati con il marchio dell’Ala dorata è tempo di stringere i denti e provare a dare un colpo di coda. “Sei anni fa non mi era mai passato per la testa di non riuscire a vincere. Adesso in Moto GP dipendi ogni volta un po’ di più dalla moto perché è entrata in gioco l’aerodinamica. Dobbiamo adattarci e arrivare al 100%, sono disposto a soffrire. La stagione è molto lunga e bisogna fidarsi fino alla fine, l’obiettivo è lottare per le posizioni davanti“.