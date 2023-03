Supersport, Yari Montella “Non c’è solo Ducati, attenzione anche agli altri”

Un inizio scintillante poi un infortunio. Yari Montella aveva conquistato un brillante terzo posto nella Supepole di Phillip Island, era stato il miglior pilota Ducati. Poi la caduta in gara-1, la frattura di una clavicola e quattro zeri pesantissimi per la classifica del campionato.

Yari Montella,, prima di tutto, come stai?

“Sto bene, non forse non sono ancora al 100 per cento però mi sento già abbastanza in forma. Mi dispiace non aver fatto le gare ma soprattutto non aver potuto correre per infortunio sapendo di essere già abbastanza competitivi. Ci mangiamo ancora di più le mani però sappiamo di poter essere veloci quindi possiamo ripartire sicuramente da Assen com’eravamo in qualifica in Australia”.

Le speranze di poter lottare per il Titolo sono già svanite?

“Abbiamo perso un bel po’ di punti e di gare però se siamo tranquilli, lavoriamo bene, commettiamo pochi errori penso che possiamo dire la nostra poi il campionato è lungo e staremo a vedere che succede”.

Tutti indicano come super favorito Bulega con la Ducati.

Certo, lui è uno dei favoriti ma non c’è solo lui e non solo la Ducati. Come abbiamo visto vanno forte anche Caricasulo, Oncu con la Kawasaki, Manzi con la Yamaha. In più potrà fare molto bene Tuuli con Triumph e sicuramente arriveranno anche le MV. Non mi stupirei di vedere davanti pure Schrotter e Sofouglu”.

Quale circuito ami di più?

“Io non ho piste in cui non mi trovo bene. Riesco ad attarmi a tutte. Ad Assen ho corso per la prima volta l’anno scorso, non la conoscevo e mi piace. Ha dei bei tratti veloci, altri lenti e credo che lavorando bene con il team ci si possano togliere delle soddisfazioni già lì”.

Quest’anno avrai due gare “di casa” con Misano ed Imola.

“Sicuramente è bello fare la gara di Misano che è storica italiana ma tornare ad Imola avrà un sapore speciale. Non ci gareggio da tanto tempo, l’ultima volta che ci ho corso è stato il 2015 al Campionato Italiano Moto3: è una bella pista e mi fa piacere tornarci”.