“Mi dispiace tanto, si poteva fare molto bene sia sull’asciutto che sul bagnato.” Yari Montella, dopo la splendida prima fila ottenuta in qualifica, se ne torna a casa con un braccio appeso al collo per la frattura di una clavicola. Il 23enne campano del team Barni non è stato davvero fortunato in Gara 1 Supersport a Phillip Island, una corsa segnata da maltempo e incidenti. Uno di questi ha visto protagonisti lui e Adrian Huertas, cadutogli davanti pochi giri dopo il via. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, ma entrambi sono KO e non li troveremo domani.

“Una giornata dolceamara.” Così Yari Montella definisce un sabato davvero a due facce. Sorride alla fine delle qualifiche, un turno con pioggia all’inizio e pista asciutta solo nei minuti finali. Ma l’alfiere Barni Ducati è riuscito a dire la sua, prendendosi una bellissima terza casella in griglia. “Di questo sono contentissimo, soprattutto perché siamo riusciti a fare passi avanti per quanto riguarda l’assetto ed il feeling in sella” ha sottolineato. Una condizione ottimale quindi per essere protagonista in Gara 1, al via con le slick nonostante qualche goccia di pioggia prima della partenza. Montella è subito nel gruppo di testa, pronto a dire la sua. Ma la gara per lui dura solamente tre giri…

Tutto finisce quando si ritrova davanti Adrian Huertas appena caduto. “I due piloti davanti a me sono riusciti a schivarlo, io invece mi sono trovato un po’ lì in mezzo e purtroppo l’ho centrato” ha ammesso Montella. Poteva andare peggio, si tira invece un sospiro di sollievo. “Possiamo dire che sia io che lui stiamo bene” ha precisato il pilota salernitano. Purtroppo però deve fare i conti con una clavicola rotta. “È una frattura composta e non serve un’operazione” ha spiegato Montella. “Ora farò tre settimane di stop per poi rientrare. Se non per i test a Barcellona, ci sarò sicuramente per il round ad Assen.”

Foto: Social-Yari Montella