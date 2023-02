Superbike, Razgatlioglu mastica amaro: “Il podio? Non mi sono divertito”

Toprak Razgatlioglu ha aperto la sua stagione Superbike 2023 conquistando la Superpole e poi arrivando terzo in Gara 1 a Phillip Island. Il turco è arrivato a 6″1 da Alvaro Bautista e a 2″7 da Jonathan Rea.

Sicuramente ha pagato il fatto di non essere partito al meglio, prendendo subito del distacco dai due rivali e non riuscendo poi a rimontare. Viste le condizioni di oggi, non sarebbe stato saggio spingere di più e rischiare di cadere. Salire sul podio in una manche bagnata è comunque un buon risultato. Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon proverà domani, senza pioggia, a prendersi il gradino più alto.

Superbike Phillip Island: Razgatlioglu sperava di fare meglio

Razgatlioglu ha raccontato di essere stato limitato dall’assenza di sufficiente aderenza, in particolare al posteriore: “Sono felice di essere sul podio nella prima gara del campionato. Però non sono particolarmente contento della performance, perché ho avuto dei problemi di grip posteriore soprattutto nelle curve a destra. Ho cercato di fare del mio meglio e ho provato anche linee diverse per cercare maggiore grip“.

Un podio alla prima gara non è un risultato da buttare, però il 26enne turco spera che domenica vadano meglio Superpole Race e Gara 2: “Non mi sono divertito oggi, ho corso da solo ed è stato noioso. Spero che domani lotterò e mi divertirò. Non so se l’assenza di pioggia sarà meglio per me. In generale questa pista non è una delle mie preferite, però è importante fare dei buoni punti perché il campionato è lungo. Domani darò ancora il mio 100% e vedremo. Forse vinceremo, forse lotteremo per il podio…“.

SBK Australia, Toprak sorpreso dalla Superpole

La pole position ottenuta al mattino ha rappresentato qualcosa di inaspettato per Razgatlioglu: “Sono rimasto sorpreso – spiega – perché nel test e nel venerdì di prove libere non ero al top. Avevo lavorato tanto per la gara, ma stamattina abbiamo fatto grandi progressi e il feeling con la moto è migliorato. Con la SC0 ho sentito un incredibile step in termini di grip e ho fatto un buon tempo sul giro. Però le gare non durano un giro. Vedremo come andrà domani e spero di vincere“.

Toprak punta sempre a vincere e sperava di poterlo fare già oggi, ma adesso è il momento di archiviare Gara 1 e di pensare alle prossime manche: “Sono felice di essere migliorato con condizione di bagnato. Avessi avuto più grip, avrei potuto lottare con Rea e Bautista. Per domani sono pronto a qualsiasi condizione“.

Foto: Yamaha Racing